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Την άποψη ότι το οργανωμένο έγκλημα έχει διεισδύσει στην πολιτική εξέφρασε ο βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, Γιώργος Παμπορίδης. Μιλώντας στη μεσημεριανή εκπομπή του ALPHA, ξεκαθάρισε ότι θα είναι υποψήφιος για το χρίσμα του ΔΗΣΥ στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές, ενώ ανέλυσε και το σενάριο στο οποίο δεν θα ήταν υποψήφιος.

Αρχικά, αναφέρθηκε στις κοινοβουλευτικές του προτεραιότητες, τονίζοντας ότι τον απασχολεί, μεταξύ άλλων, η αποδοτικότητα της δημόσιας υπηρεσίας. «Δεν υπάρχει προσπάθεια για αύξηση της παραγωγικότητας. Έχει στηθεί ένα πανηγύρι με τις αναρρωτικές άδειες», ανέφερε.

Συμπλήρωσε ότι δεν υπάρχει τόλμη από πλευράς της εκτελεστικής εξουσίας για να τα βάλει με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των δημόσιων υπαλλήλων. «Δεν γίνεται να μην μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας επειδή οι μισοί νοσηλευτές είναι με αναρρωτική άδεια», σημείωσε.

Ακόμη, ανέφερε ότι τον απασχολεί ιδιαίτερα η διείσδυση του οργανωμένου εγκλήματος στην πολιτική. «Το ζήτημα της δημόσιας ασφάλειας πρέπει να τύχει ιδιαίτερης φροντίδας και να ενισχυθούν οι μηχανισμοί που θα θωρακίσουν τη χώρα», υπογράμμισε.

Εξήγησε ότι μέλη του οργανωμένου εγκλήματος έχουν πρόσβαση σε πολιτικούς.

Προεδρικές: «Τον πρώτο λόγο έπρεπε να τον έχει ο εκάστοτε πρόεδρος του κόμματος»

Στη συνέχεια, μίλησε για τις προεδρικές εκλογές του 2028, σημειώνοντας ότι τον ενδιαφέρει το χρίσμα του Δημοκρατικού Συναγερμού. «Εγώ διαφώνησα κάθετα με την καταστατική αλλαγή, η οποία παραπέμπει το ζήτημα της επιλογής του υποψηφίου στα μέλη. Δεν είναι δυνατό να θέτει σε αντιπαλότητα ανώτατα στελέχη του κόμματος πριν από μια σημαντική εθνική εκλογή», ανέφερε.

Ο κ. Παμπορίδης σημείωσε ότι αυτή η απόφαση δεν προάγει την ενότητα του κόμματος. «Τον πρώτο λόγο έπρεπε να τον έχει ο εκάστοτε πρόεδρος του κόμματος. Αν υπάρχει άλλος ανθυποψήφιος, αυτό έπρεπε να κριθεί από τα συλλογικά όργανα του κόμματος, αν θα τεθεί το ζήτημα στη βάση», είπε.

Πρόσθεσε ότι είναι υπεκφυγή να παραπέμπεις αυτή την απόφαση στη βάση, κινδυνεύοντας να κατακερματίσεις την ενότητα του κόμματος. «Κακώς μπήκαμε σε αυτό το παιχνίδι», είπε χαρακτηριστικά.

Η πρόταση του προς τους ανθυποψηφίους του

Τόνισε ότι ο ίδιος θα είναι υποψήφιος στις εσωκομματικές εκλογές, ακόμη και αν οι ανθυποψήφιοί του είναι ο Αβέρωφ Νεοφύτου και η Αννίτα Δημητρίου. Παρότρυνε όποιους θα ενδιαφερθούν για το χρίσμα του κόμματος να κάνουν μια συνδιαβούλευση, προκειμένου να δουν ποιος μπορεί να κερδίσει τον πρώτο και τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Τέλος, μίλησε και για το σενάριο υπό το οποίο δεν θα είναι υποψήφιος. «Αν συμφωνήσουμε μεταξύ μας για το ποιος είναι ο καταλληλότερος υποψήφιος του κόμματος, θα ήταν ευχής έργον. Αν η δική μου υποψηφιότητα δεν υπηρετεί την ενότητα του κόμματος και οδηγεί στην απώλεια της νίκης, τότε θα έκανα πίσω. Πρόκειται για μια απόφαση που βαραίνει όλους μας», ανέφερε.