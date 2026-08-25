Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία, το υποβρύχιο «Khabarovsk» (Χαμπάροφσκ), που χαρακτηρίζεται ως το υποβρύχιο της «Αποκάλυψης» του Βλαντίμιρ Πούτιν, αναπτύχθηκε για πρώτη φορά, στέλνοντας ένα μήνυμα προς τη Δύση.

Το συγκεκριμένο υποβρύχιο έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει έως και έξι τορπίλες Poseidon, οι οποίες είναι σχεδιασμένες για τη μεταφορά πυρηνικών κεφαλών και μπορούν να προκαλέσουν υποβρύχιες εκρήξεις μεγάλης ισχύος, με αποτέλεσμα τη δημιουργία τσουνάμι.

Την περασμένη εβδομάδα το ρωσικό υποβρύχιο των 10.000 τόνων γλίστρησε αθόρυβα στη Λευκή Θάλασσα για να ξεκινήσει μια σειρά από «ψυχροπολεμικές» δοκιμές όπλων.

Οι πύραυλοι Poseidon έχουν εμβέλεια άνω των 6.000 μιλίων (σχεδόν 10.000 χιλιόμετρα) και μπορούν να φτάσουν σε βάθη 3.280 ποδιών.

Υπενθυμίζεται ότι οι βρετανικοί υποθαλάσσιοι αγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου διατρέχουν βάθη 3.000 ποδιών (915 μέτρα περίπου), επομένως βρίσκονται στην εμβέλεια του stealth υποβρυχίου.

Ρωσικές απειλές

Το θέμα έχει θορυβήσει τον βρετανικό Τύπο, καθώς ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ ανανέωσε τη δέσμευση του Λονδίνου να βοηθήσει την Ουκρανία – και υποσχέθηκε να στείλει περισσότερα βρετανικά drones στον πόλεμο με τη Ρωσία.



Η κίνηση αυτή έχει εξοργίσει τον Πούτιν και τους φίλους του, με τον προπαγανδιστή της κρατικής τηλεόρασης Βλαντίμιρ Σολοβιόφ να απειλεί: «Δώστε στους Βρετανούς τρεις μέρες να μάθουν να αναπνέουν κάτω από το νερό και μετά χτυπήστε τους με τον ‘’Ποσειδώνα’’».

Από την πλευρά της, η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο προειδοποίησε ότι όσο περισσότερο η Βρετανία βοηθά την Ουκρανία, «τόσο υψηλότερο θα είναι το τίμημα που θα πληρώσει».



Ο Μπέρναμ αγνόησε την προειδοποίηση και επέμεινε ότι η Βρετανία δεν είναι «μόνο φίλος στα εύκολα».



Πέρυσι, ο Πούτιν καυχήθηκε ότι οι πύραυλοι Poseidon είναι ανίκητοι, λέγοντας «δεν υπάρχει τρόπος να τους αναχαιτίσεις». Ο ισχυρισμός του Ρώσου προέδρου δεν έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα.



Οι συγκεκριμένοι πύραυλοι αναπτύχθηκαν από τη Μόσχα για πρώτη φορά το 2002.



Ο πρώην πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ τους χαρακτήρισε ένα πραγματικό «όπλο της Αποκάλυψης», με Ρώσους δημοσιογράφους να ισχυρίζονται ότι θα μπορούσαν να «πνίξουν τη Βρετανία».

Καθησυχάζουν οι αναλυτές

Αν και οι ισχυρισμοί παραμένουν αναπόδεικτοι, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η καταστροφή θα μπορούσε να είναι σημαντική στη Βρετανία. Εντούτοις, ο στρατιωτικός εμπειρογνώμονας Ρίτσαρντ Κόνολι δήλωσε στην Telegraph ότι ο Πούτιν χρησιμοποιεί τους Poseidon απλώς για προπαγάνδα – και δεν είχε καμία πρόθεση να χτυπήσει τη Βρετανία.



«Αν έκαναν αυτό που προτείνουν οι Ρώσοι τηλεοπτικοί παρουσιαστές, θα αντιμετώπιζαν αντίποινα από το βρετανικό σύστημα πυρηνικής αποτροπής Trident», εξήγησε ο Κόνολι.



«Έτσι δεν θα το έκαναν, επειδή ξέρουν ότι θα κατέβαλαν τίμημα», πρόσθεσε.



«Ο αναλυτής, ο οποίος είναι συνεργαζόμενος ερευνητής στη στρατιωτική δεξαμενή σκέψης Royal United Services Institute (RUSI), χαρακτηρίζει τους πυραύλους Poseidon ως όπλο «περιορισμένης κατασκευής» (boutique weapon), επειδή παράγονται μόνο σε μικρούς αριθμούς.



Παρόλα αυτά, η απειλή που θέτουν οι πυρηνικές κεφαλές του μπορεί να είναι αρκετή για να οδηγήσει το ΝΑΤΟ σε κατακόρυφη αύξηση των αμυντικών δαπανών.



«Βρισκόμαστε σε μια πολύ επικίνδυνη θέση αυτή τη στιγμή», προειδοποιεί ο Κόνολι. «Μπορεί να διαφωνούμε με τη Ρωσία και την αρχιτεκτονική ασφαλείας της, αλλά είναι διαφορετικό να λέμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να κλιμακώνουμε».

«Θα ξοδεύατε ένα τεράστιο χρηματικό ποσό για να αντιμετωπίσετε κάτι που θα χρησιμοποιηθεί μόνο όταν βρίσκεστε ήδη σε πυρηνικό πόλεμο;» διερωτήθηκε.



«Και, ξέρετε – δεν είναι ότι θα είμαστε πια εδώ ούτως ή άλλως».

Το «προφίλ» της τορπίλης Poseidon

Η τορπίλη Poseidon (Status-6) δεν είναι μια απλή συμβατική τορπίλη. Πρόκειται για ένα μη επανδρωμένο υποβρύχιο όχημα (drone) που κινείται με πυρηνική ενέργεια και έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για να μεταφέρει πυρηνική κεφαλή τεράστιας ισχύος.



Φέρει θερμοπυρηνική κεφαλή και κινείται με τη βοήθεια μικρού πυρηνικού αντιδραστήρα, που της δίνει σχεδόν απεριόριστη εμβέλεια στον ωκεανό.



Δεν προορίζεται για συμβατικές ναυμαχίες, αλλά για ολοκληρωτική καταστροφή παρακτίων υποδομών και πόλεων.

skai.gr