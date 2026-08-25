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Στη λίστα QS Top Universities με τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου εμφανίζονται και μερικά που λειτουργούν στα κατεχόμενα και μάλιστα υπό την ένδειξη «Βόρεια Κύπρος».

Στη συγκεκριμένη κατάταξη περιλαμβάνονται περισσότερα από 1.500 πανεπιστήμια. Ανάμεσά τους, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο κατατάσσεται στην 525η θέση, και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), το οποίο βρίσκεται στις θέσεις 701-710.

Όσον αφορά τα πανεπιστήμια των κατεχομένων, πρόκειται για το Eastern Mediterranean University, το οποίο βρίσκεται στην κατεχόμενη Αμμόχωστο και καταλαμβάνει την 691η θέση, το Near East University, το οποίο βρίσκεται στην κατεχόμενη Λευκωσία και βρίσκεται στις θέσεις 791-800 και το European University of Lefke, το οποίο βρίσκεται στην κατεχόμενη Λεύκα και βρίσκεται στις θέσεις 901-950.

Η πρόκληση, την οποία οφείλουν οι αρχές της Δημοκρατίας να αντιμετωπίσουν, έγκειται στην αναγραφή των τριών πανεπιστημίων υπό την ένδειξη «Βόρεια Κύπρος».