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Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, τοπικές βροχές και, με βάση τα πρώτα προγνωστικά στοιχεία, μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται το Σάββατο, δήλωσε την Τρίτη ο Μετεωρολογικός Λειτουργός Ματθαίος Παπαδάκης. Όπως ανέφερε, ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος και σταδιακά θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος.

Λόγω της αέριας μάζας που θα επηρεάσει την περιοχή, αλλά και της αυξημένης συννεφιάς, η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει αισθητή πτώση και να κυμανθεί κάτω από τις κανονικές για την εποχή τιμές. Ο κ. Παπαδάκης διευκρίνισε ότι η μεταβολή θα είναι προσωρινή και θα περιοριστεί στο Σάββατο.

Εξήγησε ότι ένας άξονας στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα προκαλέσει τις ασταθείς συνθήκες, σημειώνοντας ότι η εξέλιξη αυτή έρχεται κάπως νωρίτερα από ό,τι συνήθως. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες, πρόσθεσε, παρατηρούνται κατά κανόνα μέσα στον Σεπτέμβριο.

Για σήμερα Τρίτη, η εποχική χαμηλή πίεση συνεχίζει να επηρεάζει την περιοχή, με τον καιρό να είναι κυρίως αίθριος και λίγες αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά, οι οποίες πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή.

Η θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 βαθμούς στα δυτικά και νοτιοδυτικά παράλια, στους 35 βαθμούς στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Οι θερμοκρασίες αυτές είναι υψηλότερες από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, οι οποίες στο εσωτερικό κυμαίνονται αυτή την περίοδο γύρω στους 36 με 37 βαθμούς.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα, φθάνοντας γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 35 βαθμούς στα νότια και ανατολικά παράλια, στους 32 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία, ωστόσο, θα εξακολουθήσει να βρίσκεται πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Ερωτηθείς για το φαινόμενο Ελ Νίνιο, ο κ. Παπαδάκης ανέφερε ότι θα πρέπει να αναμένεται η εξέλιξη του φαινομένου και το πώς θα επηρεάσει το φθινόπωρο και τον χειμώνα.

Σημείωσε ότι η ξηρασία που παρατηρείται στην Ευρώπη τα τελευταία δύο με τρία χρόνια, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, δεν μπορεί να συνδεθεί άμεσα με το Ελ Νίνιο. Πρόσθεσε ότι ενδέχεται να καταγραφούν περισσότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι θα πρέπει να αναμένεται η εξέλιξη των συνθηκών.

Όπως είπε, είναι πιθανόν η Ευρώπη να επηρεαστεί περισσότερο, ενώ η Κύπρος να έχει μια χρονιά παρόμοια με τις προηγούμενες. «Ελπίζουμε, πάντως, να έχουμε βροχές, γιατί τις χρειαζόμαστε», κατέληξε.

ΚΥΠΕ