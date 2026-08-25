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Από την Τρίτη, 25 Αυγούστου, μέχρι την Πέμπτη, 27 Αυγούστου, μεταξύ των ωρών 21:00 το βράδυ και 05:30 της επόμενης μέρας, θα εκτελούνται εργασίες αφαίρεσης βλάστησης και τοποθέτησης μπετόν σε μέρος της κεντρικής νησίδας του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Πάφου, παρά το νέο γήπεδο Λεμεσού, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών θα είναι κλείνει τμηματικά η λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις σε μήκος 1500 μ. περίπου και η κυκλοφορία θα διοχετεύεται στη λωρίδα βραδείας κυκλοφορίας.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση, υπομονή και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

ΚΥΠΕ