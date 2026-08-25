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Η ενασχόληση τουριστικών και ακαδημαικών φορέων της Πάφου με τον θρησκευτικό τουρισμό τα τελευταία χρόνια, η συμμετοχή της επαρχίας σε ευρωπαικά προγράμματα για το εν λόγω αντικείμενο και κυρίως η επικείμενη συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεώργιου με τον Πάπα Λέοντα για την μεταφορά της τιμίας κάρας του Αποστόλου Παύλου στην Πάφο, δημιουργεί τις βάσιμες προσδοκίες ότι με το νέο έτος η Πάφος θα μπορέσει να καθιερωθεί ως σημαντικός προορισμός για θρησκευτικό τουρισμό σε διεθνές επίπεδο.

Στην εκτίμηση αυτή προέβησαν μιλώντας στον «Φ» τουριστικοί φορείς της επαρχίας, τονίζοντας την σημασία που έχει η δραστηριοποίηση της Πάφου στα αντίστοιχα ευρωπαικά φόρα. Τα ευρωπαικά αυτά βήματα, ανέφεραν, στόχο έχουν να αναπτύξουν και να προωθήσουν πολιτικές και προϊόντα που σχετίζονται με τον θρησκευτικό, πνευματικό και προσκυνηματικό τουρισμό σε διάφορους προορισμούς στην Ευρώπη, με γνώμονα την βιωσιμότητα, ψηφιοποίηση, καινοτομία και ανθεκτικότητα.

Πρόκειται για δράσεις και τομείς στους οποίους η Πάφος ήδη έχει κάνει σημαντικές προόδους τα τελευταία χρόνια, επεσήμαναν, γεγονός που εκτιμούν ότι θέτει τον προορισμό σε πλεονεκτική θέση για την υλοποίηση της στόχευσης του.

Πρωτεύουσα θέση στις επιδιώξεις και δράσεις αυτές, κατέληξαν, κατέχει πλέον αναμενόμενη έξοδος για πρώτη φορά της τιμίας κάρας του Αποστόλου Παύλου από το Βατικανό με προορισμό την Πάφο και η προσπάθεια που καταβάλλει η Πάφος ώστε η διαδρομή στα βήματα του Αποστόλου Παύλου να εγγραφεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης.