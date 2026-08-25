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Επένδυση ύψους έως και 50.000 δολαρίων στη SpaceX του Έλον Μασκ πραγματοποίησε τον Ιούνιο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπως προκύπτει από τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων που υπέβαλε.

Η επένδυση δημιουργεί έναν νέο οικονομικό δεσμό του Αμερικανού προέδρου με έναν από τους σημαντικότερους κρατικούς αναδόχους των ΗΠΑ, την ώρα που η κυβέρνηση λαμβάνει αποφάσεις που μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Σύμφωνα με την οικονομική δήλωση, ο Τραμπ αγόρασε μετοχές της SpaceX αξίας μεταξύ 15.001 και 50.000 δολαρίων στις 23 Ιουνίου. Το έγγραφο υπογράφηκε στις 12 Αυγούστου και δόθηκε στη δημοσιότητα στις 22 Αυγούστου. Η συγκεκριμένη αγορά ήταν μία από τις περισσότερες από 1.000 χρηματιστηριακές συναλλαγές που πραγματοποίησε ο πρόεδρος τον Ιούνιο.

Η SpaceX πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα δημόσια εγγραφή στις ΗΠΑ στις 12 Ιουνίου, με την εταιρεία διαστημικών υπηρεσιών, δορυφόρων και τεχνητής νοημοσύνης να αποτιμάται στα 1,77 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Σε δήλωσή του στο Reuters, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ντέιβις Ίνγκλ ανέφερε ότι το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του προέδρου διαχειρίζονται ανεξάρτητα τρίτοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι οποίοι ακολουθούν αναγνωρισμένους δείκτες, όπως ο Schwab 1000. Όπως υποστήριξε, ούτε ο Τραμπ ούτε μέλος της οικογένειάς του μπορεί να κατευθύνει, να επηρεάσει ή να παρέμβει στις επενδυτικές αποφάσεις.

Η SpaceX αποτελεί σημαντικό ανάδοχο της αμερικανικής κυβέρνησης στον τομέα της άμυνας και συχνά χρειάζεται εγκρίσεις από ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Την Πέμπτη, ο Τραμπ έδωσε εντολή στην κυβέρνησή του να συμβάλει στη δραστική αύξηση του αριθμού των εμπορικών διαστημικών εκτοξεύσεων στις ΗΠΑ, έναν τομέα στον οποίο η SpaceX κατέχει κυρίαρχη θέση.

Η εξέλιξη έρχεται επίσης ενώ ο Έλον Μασκ, πρώην σύμβουλος του Τραμπ, εξακολουθεί να έχει σημαντική επιχειρηματική παρουσία σε τομείς που εξαρτώνται από κυβερνητικές αποφάσεις.

Παράλληλα, η επικεφαλής της Υπηρεσίας Μικρών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ (SBA) και μέλος του υπουργικού συμβουλίου του Τραμπ, Κέλι Λέφλερ, αποκόμισε εκατομμύρια δολάρια από την εισαγωγή της SpaceX στο χρηματιστήριο, σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Reuters. Η Λέφλερ είχε επενδύσει αρχικά στην xAI, την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Μασκ, η οποία στη συνέχεια συγχωνεύθηκε με τη SpaceX.

Σύμφωνα με τον αναλυτή της PitchBook Φράνκο Γκράντα, η πρώτη επένδυση της Λέφλερ στην xAI θα είχε αξία μεταξύ 7 εκατομμυρίων και 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά την ημέρα της δημόσιας εγγραφής, ανάλογα με το ακριβές ποσό και την ημερομηνία της επένδυσης. Η δεύτερη επένδυσή της θα είχε αξία μεταξύ 2,2 και 25,4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το ακριβές ποσό της επένδυσης του Τραμπ στη SpaceX δεν μπορεί να προσδιοριστεί από τη δήλωση, καθώς οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι υποχρεούνται να δηλώνουν την αξία των περιουσιακών τους στοιχείων σε προκαθορισμένα εύρη και όχι σε ακριβή ποσά.

skai.gr