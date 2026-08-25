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Τη θεσμοθέτηση υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης έναντι αστικής ευθύνης για επαγγελματική αμέλεια προωθεί το Υπουργείο Υγείας, θέτοντας σε δημόσια διαβούλευση τους προτεινόμενους περί Ιατρών (Ασφάλιση Ιατρικής Αμέλειας) Κανονισμούς του 2026.

Το προσχέδιο καθορίζει ποιοι επαγγελματίες πρέπει να είναι ασφαλισμένοι, τα ελάχιστα χρηματικά όρια κάλυψης και τις βασικές προδιαγραφές που θα πρέπει να πληροί κάθε ασφαλιστήριο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχόλια και εισηγήσεις μέσω της πλατφόρμας η-Διαβούλευση μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2026.

Ποιους αφορά η υποχρέωση

Με βάση το κείμενο που τέθηκε προς συζήτηση, ασφαλισμένοι έναντι ιατρικής αμέλειας θα πρέπει να είναι:

Οι αυτοτελώς εργαζόμενοι γιατροί.

Οι εργοδοτούμενοι γιατροί.

Οι εταιρείες ιατρών.

Οι γιατροί που ασκούν το επάγγελμα σε ίδρυμα ή νοσοκομείο με ειδική άδεια.

Οι ειδικοί γιατροί από το εξωτερικό που εργάζονται στην Κύπρο με σχετική άδεια.

Οι γιατροί που παρέχουν προσωρινά υπηρεσίες στην Κύπρο στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Η πρόνοια απαιτεί κάθε γιατρός να καλύπτεται ασφαλιστικά, χωρίς να διευκρινίζει ότι όλοι θα πρέπει υποχρεωτικά να αγοράζουν ατομικό συμβόλαιο. Η κάλυψη θα μπορούσε, ανάλογα με τη μορφή απασχόλησης και τους τελικούς όρους, να παρέχεται και μέσω ασφαλιστηρίου εργοδότη ή εταιρείας.

Κάλυψη €450.000 και €900.000

Για γιατρό που παρέχει υπηρεσίες ως φυσικό πρόσωπο, είτε αυτοτελώς είτε ως εργοδοτούμενος, το προτεινόμενο ελάχιστο όριο διαμορφώνεται στις €450.000 ανά περιστατικό και συνολικά για κάθε ετήσια ασφαλιστική περίοδο.

Για τις εταιρείες ιατρών το αντίστοιχο ποσό ανέρχεται στις €900.000.

Το προσχέδιο προβλέπει, επιπλέον, τουλάχιστον €50.000 για έξοδα νομικής υπεράσπισης, πέραν του βασικού ορίου που καλύπτει αποζημιώσεις, έξοδα του απαιτητή και τόκους.

Το αφαιρετέο ποσό, δηλαδή το μέρος της απαίτησης που θα επιβαρύνει τον ασφαλισμένο, θα μπορεί να φτάνει μέχρι τις €5.000 ανά απαίτηση.

Τι θα θεωρείται ιατρική αμέλεια

Ως ιατρική αμέλεια ορίζεται η επαγγελματική ευθύνη για σωματική ή ψυχιατρική βλάβη, ασθένεια ή θάνατο ασθενούς, όταν αυτά προκύπτουν από αμελή πράξη, σφάλμα ή παράλειψη κατά την άσκηση της ιατρικής.

Το ασφαλιστήριο δεν θα μπορεί να αποκλείει συλλήβδην περιστατικά αμέλειας που συνδέονται με συγκεκριμένες ασθένειες, όπως επιπλοκές εγκυμοσύνης, ηπατίτιδα, AIDS ή γενετικές ανωμαλίες.

Δεν θα επιτρέπεται, επίσης, να εξαιρείται η ευθύνη που μπορεί να προκύψει από παράλειψη επαρκούς ενημέρωσης του ασθενούς και λήψης της συγκατάθεσής του.

Το προσχέδιο επιτρέπει, ωστόσο, ειδικότερες εξαιρέσεις, μεταξύ των οποίων η ίδια η μετάδοση AIDS ή ηπατίτιδας, οι πανδημίες, ορισμένες νέες αναδυόμενες ασθένειες, οι σκόπιμες ή ανέντιμες πράξεις και οι ιατρικές πράξεις υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών.

Ετήσια ασφάλιση και κάλυψη μετά τη διακοπή του επαγγέλματος

Η ασφαλιστική σύμβαση θα πρέπει να έχει ετήσια διάρκεια και να περιλαμβάνει πρόσθετη περίοδο 30 ημερών για γνωστοποίηση απαιτήσεων.

Παράλληλα, προβλέπεται τουλάχιστον διετής επέκταση της κάλυψης για εκκρεμείς ευθύνες γιατρών που παύουν να ασκούν το επάγγελμα κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου.

Ο ασφαλισμένος θα υποχρεούται να ενημερώνει την ασφαλιστική εταιρεία για απαίτηση εναντίον του εντός επτά εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της ή μόλις αυτό καταστεί εύλογα δυνατό. Για περιστάσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν μελλοντικά σε απαίτηση, η προτεινόμενη προθεσμία ενημέρωσης είναι 30 εργάσιμες ημέρες.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα εκδίδουν ειδικό Πιστοποιητικό Ασφάλισης Ιατρικής Αμέλειας, στο οποίο θα αναγράφονται ο ασφαλισμένος, η διάρκεια της κάλυψης, το ασφαλιστικό όριο και τα έξοδα υπεράσπισης.

Ο κάτοχος του ασφαλιστηρίου θα πρέπει να παρουσιάζει το πιστοποιητικό ή το πλήρες συμβόλαιο στο Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου, όταν του ζητηθεί.