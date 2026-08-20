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Σε αυξημένη εγρήγορση βρίσκονται οι αρχές μετά τον επιβεβαίωση του πρώτου, για φέτος, περιστατικού ιού του Δυτικού Νείλου στην Κύπρο με την αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του υπουργείου Υγείας Ελισάβετ Κωνσταντίνου να καλεί σε εφαρμογή μέτρων προστασίας από τα κουνούπια.

Η κατάσταση του 74χρονου άνδρα που εισήχθη με σχετικά, σοβαρά συμπτώματα στο γενικό νοσοκομείο Λευκωσίας στις 14 Αυγούστου, κρίνεται σοβαρή, αλλά, όπως ανέφερε στο philenews ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΥπΥ Χαράλαμπος Χαριλάου, «τα τελευταία 24ωρα παρουσιάζει βελτίωση».

Όπως εξήγησε, «ο ασθενής, που δεν φαίνεται να έχει ταξιδιωτικό ιστορικό, εισήχθη την περασμένη εβδομάδα και χθες, οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για τον ιό του Δυτικού Νείλου».

«Νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του γενικού νοσοκομείου Λευκωσίας με εγκεφαλίτιδα, συνεπεία της λοίμωξης και τυγχάνει της ενδεδειγμένης παρακολούθησης».

Από πλευράς της η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του υπουργείου Υγείας Ελισάβετ Κωνσταντίνου απηύθυνε, μέσω του philenews, έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας από το κουνούπια.

«Δεν είναι πρωτοφανές να έχουμε περιστατικό του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κύπρο», είπε και πρόσθεσε ότι «σχεδόν κάθε χρόνο έχουμε κάποια περιστατικά και φαίνεται ότι τώρα καταγράψαμε το πρώτο για φέτος».

Το υπουργείο Υγείας προβαίνει στις εξής συστάσεις προς αποφυγή των τσιμπημάτων από μολυσμένα κκουνούπια

Φοράμε ρούχα με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια, ιδιαίτερα από το απόγευμα μέχρι το πρωί.

Χρησιμοποιούμε κατάλληλα εντομοαπωθητικά, ακολουθώντας πάντοτε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Το Υπουργείο αναφέρει εντομοαπωθητικά με δραστικές ουσίες όπως DEET, picaridin και IR3535.

Οι έγκυες και οι θηλάζουσες πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες του γιατρού τους.

Προϊόντα με DEET δεν χρησιμοποιούνται σε βρέφη κάτω των δύο μηνών.

Προϊόντα με αιθέριο έλαιο ευκαλύπτου δεν χρησιμοποιούνται σε παιδιά κάτω των τριών ετών.

Τοποθετούμε σήτες σε πόρτες και παράθυρα.

Χρησιμοποιούμε κουνουπιέρες, ιδιαίτερα για βρέφη ή όταν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντομοαπωθητικό.

Χρησιμοποιούμε ανεμιστήρες, κατά προτίμηση οροφής, ή κλιματισμό. Ο αέρας δυσκολεύει την προσέγγιση των κουνουπιών, χωρίς να τα εξοντώνει.

Περιορισμός των εστιών αναπαραγωγής

Απομακρύνουμε το στάσιμο νερό από λεκάνες, βάζα, πιατάκια γλαστρών, παλιά ελαστικά, υδρορροές και άλλα σημεία του κήπου.

Ελέγχουμε και διορθώνουμε σωλήνες νερού που παρουσιάζουν διαρροή.

Απομακρύνουμε ή καλύπτουμε αντικείμενα και παλιά ελαστικά στα οποία μπορεί να συσσωρευτεί νερό.

Κουρεύουμε τακτικά γρασίδι, θάμνους και πυκνή βλάστηση, όπου καταφεύγουν τα ενήλικα κουνούπια.

Ποτίζουμε κατά προτίμηση τις πρωινές ώρες.

Καλύπτουμε με σήτες τους αγωγούς εξαερισμού των βόθρων.

Σε πισίνες και σιντριβάνια ενεργοποιούμε καθημερινά τα φίλτρα καθαρισμού, ώστε να απομακρύνονται αυγά και προνύμφες κουνουπιών.

Χρήση εντομοκτόνων

Μπορούν να χρησιμοποιούνται εγκεκριμένα προϊόντα που περιέχουν πυρεθροειδή, όπως αεροζόλ, ταμπλέτες, εξατμιζόμενα διαλύματα και σπιράλ.

Τα εντομοκτόνα εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου δεν εφαρμόζονται πάνω στο δέρμα.

Ακολουθούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης, αερισμού και ασφάλειας του κατασκευαστή.

Το Υπουργείο περιλαμβάνει και τη χρήση λαμπτήρων κίτρινου χρώματος στον εξωτερικό φωτισμό, επειδή προσελκύουν τα κουνούπια σε μικρότερο βαθμό.

Πώς μεταδίδεται ο ιός του Δυτικού Νείλου και ποια είναι τα συμπτώματα

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται στον άνθρωπο κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού.

Ένα κουνούπι μολύνεται όταν τσιμπήσει πτηνό που φέρει τον ιό και μπορεί στη συνέχεια να τον μεταδώσει σε άνθρωπο ή άλλο ζώο.

Τα κουνούπια που μεταφέρουν κυρίως τον ιό ανήκουν στο γένος Culex. Πρόκειται για τα γνωστά κοινά κουνούπια που δραστηριοποιούνται περισσότερο από το σούρουπο μέχρι το πρωί.

Το συγκεκριμένο κουνούπι υπάρχει και είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στην Κύπρο. Επιστημονικές έρευνες το κατατάσσουν ανάμεσα στα αφθονότερα είδη κουνουπιών του νησιού. Αναπαράγεται σε στάσιμο νερό που μπορεί να συγκεντρώνεται σε γλάστρες, κουβάδες, υδρορροές, δοχεία, παλιά ελαστικά, φρεάτια και ακάλυπτες δεξαμενές.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε κοινό κουνούπι μεταφέρει τον ιό. Για να μολύνει έναν άνθρωπο, πρέπει προηγουμένως να έχει τραφεί από πτηνό που φέρει τον ιό.

Ο ιός δεν μεταδίδεται με την καθημερινή επαφή μεταξύ ανθρώπων, όπως με το άγγιγμα, τον βήχα, το φτέρνισμα ή την παραμονή στον ίδιο χώρο.

Περίπου οκτώ στους δέκα ανθρώπους που μολύνονται δεν παρουσιάζουν συμπτώματα. Όσοι εμφανίσουν ήπια νόσο μπορεί να έχουν πυρετό, πονοκέφαλο, κόπωση, πόνους στο σώμα, ναυτία, εμετό ή εξάνθημα.

Σε λιγότερο από το 1% των μολύνσεων, ο ιός μπορεί να προσβάλει το νευρικό σύστημα και να προκαλέσει εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα. Υψηλός πυρετός, έντονος πονοκέφαλος, δυσκαμψία στον αυχένα, σύγχυση, σπασμοί ή μυϊκή αδυναμία χρειάζονται άμεση ιατρική αξιολόγηση.

Μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης αντιμετωπίζουν κυρίως οι ηλικιωμένοι, οι ανοσοκατεσταλμένοι και τα άτομα με χρόνια νοσήματα.