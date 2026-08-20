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Η απόφαση του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών να αυξήσει δραστικά τις επαναγορές μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων περιορίζει τις αποδόσεις, αλλά ενισχύει τις ανησυχίες ότι το δολάριο θα είναι ο μεγάλος χαμένος από την προσπάθεια της Ουάσινγκτον να συγκρατήσει το κόστος δανεισμού.

Ορισμένοι επενδυτές θεωρούν την παρέμβαση του Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σημείο καμπής, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση αναλαμβάνει ενεργότερο ρόλο στη διαχείριση των μακροπρόθεσμων αποδόσεων.

Η πολιτική αυτή μπορεί να μειώσει την ελκυστικότητα των επενδύσεων σε δολάρια, να κλονίσει την εμπιστοσύνη στο αμερικανικό νόμισμα και να ενισχύσει τη στροφή προς εναλλακτικά νομίσματα και περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με αναλυτές που επικαλείται το Bloomberg.

«Το δολάριο είναι αναμφίβολα ο μεγαλύτερος χαμένος», δήλωσε ο Τζέραλντ Γκαν, επικεφαλής επενδύσεων της Reed Capital στη Σιγκαπούρη.

Όπως εκτίμησε, ο Μπέσεντ επιδιώκει τη μείωση των μακροπρόθεσμων πραγματικών επιτοκίων, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ότι η αμερικανική κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να ανεχθεί ένα ασθενέστερο δολάριο για να στηρίξει την οικονομία.

«Θα αύξανα περαιτέρω τη διαφοροποίηση μακριά από το δολάριο», πρόσθεσε.

Διπλασιάζονται οι επαναγορές ομολόγων

Το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι θα υπερδιπλασιάσει τις προγραμματισμένες επαναγορές ομολόγων διάρκειας 10 έως 30 ετών, μετά την εκτίναξη του κόστους δανεισμού σε πολυετή υψηλά.

Η απόφαση καθιστά τον Μπέσεντ έναν από τους πιο παρεμβατικούς Αμερικανούς Υπουργούς Οικονομικών των τελευταίων δεκαετιών και σηματοδοτεί απόκλιση από την παραδοσιακή αρχή της «σταθερής και προβλέψιμης» διαχείρισης του δημόσιου χρέους.

Η τεχνητή συμπίεση των αποδόσεων μπορεί να καταστήσει τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα λιγότερο ελκυστικά έναντι τίτλων άλλων αγορών. Εάν, παράλληλα, οι επενδυτές εκτιμήσουν ότι στόχος είναι να διευκολυνθεί η περαιτέρω αύξηση του κρατικού δανεισμού, οι πιέσεις στο δολάριο ενδέχεται να ενταθούν.

Ο δείκτης του Bloomberg για την πορεία του αμερικανικού νομίσματος παρέμενε την Πέμπτη κοντά σε χαμηλό τριών μηνών, μετά την πτώση κατά περίπου 0,8% την προηγουμένη.

Το γεν, το ελβετικό φράγκο και το δολάριο Νέας Ζηλανδίας ήταν μεταξύ των νομισμάτων που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα κέρδη έναντι του δολαρίου.

«Θυσιαζόμενο αρνί» το δολάριο

Το πρόγραμμα επαναγορών ανακοινώθηκε λίγες εβδομάδες μετά τη συμμετοχή των ΗΠΑ σε κοινή παρέμβαση με την Ιαπωνία για τη στήριξη του γεν.

Ο Αμίρ Ανβαρζαντέχ, στρατηγικός αναλυτής της Asymmetric Advisors, εκτίμησε ότι οι συνδυασμένες κινήσεις δημιουργούν την εντύπωση πως οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής βρίσκονται υπό πίεση.

«Δεν πιστεύω ότι προσπαθούν τόσο να αποδυναμώσουν το δολάριο όσο να σταθεροποιήσουν τις αποδόσεις των ομολόγων. Ωστόσο, το “θυσιαζόμενο αρνί” είναι το δολάριο», ανέφερε.

Το Bloomberg Intelligence εκτιμά επίσης ότι η παρέμβαση μπορεί να αποδειχθεί αρνητική για το αμερικανικό νόμισμα.

Ο επικεφαλής στρατηγικής συναλλάγματος για τις αναδυόμενες αγορές, Στίβεν Τσιου, ανέφερε ότι οι επενδυτές ενδέχεται να θεωρήσουν την κίνηση προσπάθεια περιορισμού των ανησυχιών της αγοράς για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα των ΗΠΑ και την αξιοπιστία της Federal Reserve στη μάχη κατά του πληθωρισμού.

Σε υψηλό από το 2007 οι αποδόσεις

Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων αμερικανικών κρατικών ομολόγων εκτινάχθηκαν αυτή την εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές απαιτούν υψηλότερη αποζημίωση για να χρηματοδοτήσουν μια κυβέρνηση με αυξανόμενο βάρος χρέους.

Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό και ο ανταγωνισμός από το νέο κύμα εταιρικού δανεισμού ενίσχυσαν τις πιέσεις. Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου έφτασε σε υψηλό από το 2007, παρότι έχουν υποχωρήσει οι προσδοκίες για άμεση αύξηση των επιτοκίων από τη Fed.

Η Ουάσινγκτον είχε ήδη δείξει σημάδια ανησυχίας πριν από την ανακοίνωση των επαναγορών. Μετά την παρέμβαση για το γεν, ο Μπέσεντ είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο αξιοποίησης μηχανισμού της Fed για τη χρηματοδότηση νέας παρέμβασης, εφόσον χρειαζόταν.

Οι κινήσεις αυτές θεωρήθηκε ότι μειώνουν τον κίνδυνο να αναγκαστεί η Ιαπωνία να πουλήσει αμερικανικά ομόλογα για να εξασφαλίσει τα δολάρια που απαιτούνται για τη στήριξη του νομίσματός της.

Το ασθενέστερο δολάριο και η στρατηγική Τραμπ

Σε συνδυασμό με τις δηλώσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ υπέρ ενός ασθενέστερου δολαρίου, οι παρεμβάσεις ενισχύουν την εντύπωση ότι η Ουάσινγκτον είναι περισσότερο διατεθειμένη να επηρεάζει τις αγορές για να συγκρατεί το κόστος δανεισμού.

Αναλυτές της Evercore ISI εκτίμησαν ότι ο Μπέσεντ θα αντιμετώπιζε θετικά τις συναλλαγματικές κινήσεις, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ έχει προβάλει ένα ασθενέστερο δολάριο ως εργαλείο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και περιορισμού των εμπορικών ανισορροπιών.

Ο Μαρκ Κράνφιλντ, στρατηγικός αναλυτής του Bloomberg Markets Live, χαρακτήρισε το δολάριο «αδύναμο κρίκο», καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τις επαναγορές ομολόγων σε σχέση με τη διεύρυνση του αμερικανικού δημοσιονομικού ελλείμματος.

Γεν και χρυσός οι πιθανοί κερδισμένοι

Ο Σόκι Ομόρι, επικεφαλής στρατηγικής σταθερού εισοδήματος της Deutsche Bank στην Ιαπωνία, εκτίμησε ότι η ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά ομολόγων λειτουργεί σχεδόν αναπόφευκτα εις βάρος του δολαρίου.

Παρότι οι προσδοκίες για τα επιτόκια της Fed παρέμειναν σχετικά σταθερές, το αμερικανικό νόμισμα υποχώρησε ευρέως. Κατά τον Ομόρι, αυτό δείχνει ότι οι επενδυτές εξετάζουν πλέον όχι μόνο τις διαφορές επιτοκίων, αλλά συνολικά το μείγμα οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής των ΗΠΑ.

Ο ίδιος αναμένει ότι το γεν θα είναι ο μεγαλύτερος ωφελημένος τους επόμενους τρεις έως έξι μήνες, ενώ προτιμά τον χρυσό ως εναλλακτική τοποθέτηση έναντι του δολαρίου και ακολουθούν το ελβετικό φράγκο και το ευρώ.

«Το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να επαναγοράσει τα ομόλογά του. Δεν μπορεί, όμως, να επαναγοράσει το δολάριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.