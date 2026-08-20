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Πίσω από την απόφαση της σερβικής εταιρείας EXIT να αποσυρθεί από το φεστιβάλ μουσικής στα κατεχόμενα προηγήθηκε μια συστηματική και διακριτική διπλωματική κινητοποίηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, με στόχο να αποτραπεί η εργαλειοποίηση μιας διεθνούς διοργάνωσης στην κατεχόμενη Κερύνεια, ανέφεραν κυβερνητικές πηγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πίσω από την απόφαση της EXIT προηγήθηκε μια συστηματική και διακριτική διπλωματική κινητοποίηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, με στόχο να αποτραπεί η εργαλειοποίηση μιας διεθνούς διοργάνωσης στην κατεχόμενη Κερύνεια. Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι, μέσα από αυτές τις επαφές, άνοιξε πλέον η προοπτική η ίδια η διοργάνωση να μεταφερθεί στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημειώθηκε.

Από την πρώτη στιγμή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η προσπάθεια επικεντρώθηκε στην ανάδειξη του προβληματικού της προσέγγισης για πραγματοποίησης μιας διεθνούς διοργάνωσης στην κατεχόμενη Κερύνεια, δεδομένου ότι θα μπορούσε να εργαλειοποιηθεί από το κατοχικό μόρφωμα.

Η απόφαση της EXIT να αποσυρθεί αποτελεί ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας, επισημάνθηκε. Σημειώθηκε ότι, ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι η ίδια η εταιρεία, ως η ανακοίνωση της αναφέρει και ως αποτέλεσμα των επαφών που πραγματοποιήθηκαν, φαίνεται πλέον να έχει πολύ σαφέστερη αντίληψη για την ιστορική και πολιτική πραγματικότητα στην Κύπρο και για την ιδιαίτερη σημασία της κατεχόμενης Κερύνειας.

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόθεση που εξέφρασαν εκπρόσωποι της εταιρείας να διερευνηθεί το ενδεχόμενο η διοργάνωση να μεταφερθεί και να πραγματοποιηθεί στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημειώθηκε.

Αυτό, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι μπορεί να πετύχει η στοχευμένη διπλωματία όταν λειτουργεί με επιμονή, διακριτικότητα και συγκεκριμένο στόχο.

ΚΥΠΕ