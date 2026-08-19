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Ελλιπής, μονόπλευρη και παραπλανητική χαρακτηρίζει το κέντρο εξωσωματικής γονιμοποίησης Miracle στα κατεχόμενα την έρευνα που δημοσιοποίησε το BBC για τη διαδικασία σύλληψης παιδιών με δότη σπέρματος ή ωαρίων άλλον από αυτόν που επέλεξαν οι γονείς και στην οποία αναφέρεται το κέντρο και η γιατρός Φιρντέβς Ουγούζ Τιπ.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, σε ανακοίνωσή του σήμερα το εν λόγω κέντρο αναφέρεται στο προχθεσινό ρεπορτάζ – αποτέλεσμα έρευνας του BBC – και υποστηρίζεται ότι οι αρχές της ελευθερίας του Τύπου και του δημόσιου συμφέροντος δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τη δημοσίευση κατηγοριών χωρίς αποδείξεις και την αγνόηση επίσημων εγγράφων.

Το κέντρο Miracle αναφέρει ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν παρουσιαστεί συγκεκριμένα έγγραφα, αρχεία ασθενών ή έγκυρες άδειες ασθενών που να αποδεικνύουν προσωπική ή θεσμική ευθύνη του κέντρου ή της δρ Τιπ ενώ θεωρεί πως το αποτέλεσμα των ελέγχων που είχε κάνει το «υπουργείο υγείας» του ψευδοκράτους στο κέντρο δεν δημοσιοποιήθηκαν επαρκώς, ούτε και οι «ολοκληρωμένες και τεκμηριωμένες εξηγήσεις της δρ Τιπ που περιορίστηκαν σε μια σύντομη άρνηση». Αναφέρεται δε σε επιστολή του «υπουργείου υγείας» με ημερομηνία 23 Ιουλίου 2026, όπου φαίνεται ότι το κέντρο εξωσωματικής γονιμοποίησης Doğuş και το κέντρο Miracle δεν ανήκουν στην ίδια νομική και θεσμική οντότητα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η δρ Τιπ εργάστηκε στο κέντρο Doğuş μεταξύ 2009 και 2015 αποκλειστικά ως γυναικολόγος και μαιευτήρας. Η γιατρός πήγε στο κέντρο Miracle ως υπεύθυνη για τις εξωσωματικές αφού το κέντρο λειτούργησε στις 18 Απριλίου 2019 κι έχοντας εξασφαλίσει την «άδεια» του ψευδοκράτους.

Γι αυτό και θεωρεί ότι οι αναφορές στην έρευνα του BBC για την περίοδο 2011-2015, που το Miracle, δεν λειτουργούσε δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι λόγω της παρουσίασης μη επαληθευμένων ισχυρισμών, της απόδοσης γεγονότων πριν από το 2019 στο κέντρο Miracle και της αγνόησης «επίσημων» εγγράφων, το ίδρυμα και η δρ. Τιπ διατηρούν το δικαίωμα να ακολουθήσουν όλες τις απαραίτητες «νομικές και διοικητικές οδούς για την προστασία των προσωπικών τους δικαιωμάτων και της επαγγελματικής και εμπορικής τους φήμης».

Το πρώτο κόμμα που εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα ήταν το Κόμμα Κοινοτικής Δικαιοσύνης. Σε σημερινή του ανακοίνωση, το γραφείο – τομέας υγείας του κόμματος διερωτάται εάν και τώρα η «κυβέρνηση» θα το αποδώσει σε «προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων».

Σημειώνει ότι πρόκειται για νέους ισχυρισμούς του BBC και καλεί τον «υπουργό υγείας» να κοινοποιήσει τα αποτελέσματα της έρευνας που είχε κάνει για τα κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης. Εάν οι ισχυρισμοί ότι μετά από τεστ DNA διαπιστώθηκε πως οι δότες ήταν άλλοι από αυτούς που επέλεξαν οι γονείς με βάση το ιατρικό ιστορικό που τους δόθηκε από το κέντρο, τότε αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ένα απλό ιατρικό λάθος.

Η επιτροπή υγείας του ΚΚΔ αναφέρει ότι η χρήση αναπαραγωγικών κυττάρων από άλλο άτομο αντί για έναν δότη που ένα άτομο πιστεύει ότι έχει επιλέξει με τη ρητή συγκατάθεσή του, μπορεί να έχει εξαιρετικά σοβαρές συνέπειες όσον αφορά τη συγκατάθεση του ασθενούς, την ιατρική ασφάλεια, την ιχνηλασιμότητα του γενετικού ιστορικού και του ιστορικού υγείας και τα δικαιώματα του παιδιού σχετικά με τη βιολογική του προέλευση.

Αναφέρει ακόμη ότι ο τομέας της εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι ένας κρίσιμος τομέας υγειονομικής περίθαλψης αλλά οι ισχυρισμοί εναντίον μερικών κέντρων ή ατόμων δεν πρέπει να δημιουργούν υποψίες για ολόκληρο τον τομέα της υγείας.

(ΚΥΠΕ/ΟΑ/ΡΠΑ/ΓΒΑ)