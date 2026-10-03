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Όσοι νέοι και νέες έχουν ενημερωθεί για τις προοπτικές του πρωτογενούς τομέα έχουν ανταποκριθεί μαζικά, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στο Φεστιβάλ Αγροτικού Πολιτισμού, στον Πρωταρά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είμαι εδώ για να τιμήσω την περιοχή, μια ακριτική περιοχή της Κύπρου που συνεισφέρει ποικιλοτρόπως στο ΑΕΠ της χώρας μας, μια περιοχή στην οποίαν επενδύουμε σημαντικά, υπάρχουν τεράστιες προοπτικές τις οποίες εργαζόμαστε μαζί με τον Δήμο για να αξιοποιήσουμε στην ολότητα τους.

Είμαι εδώ για να τιμήσω τον αγροτικό κόσμο, είμαι εδώ γιατί πραγματικά πιστεύω στις προοπτικές του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας. Ειδικότερα είμαι εδώ για να στείλω ένα μήνυμα προς τη νέα γενιά ότι αξίζει να ασχοληθείς με τον πρωτογενή τομέα.

Ως Κυβέρνηση στηρίζουμε τους νέους που επιθυμούν να ασχοληθούν. Χαίρομαι που υπάρχουν μέχρι στιγμής αποτελέσματα και θέλουμε να ενθαρρύνουμε σαφώς όσους περισσότερους να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στο παρελθόν ο πρωτογενής τομέας είχε σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας, τα τελευταία 20-30 χρόνια βλέπουμε μια καθοδική τάση και είμαστε εδώ για να ανατρέψουμε αυτή την καθοδική τάση και πραγματικά υπάρχουν δυνατότητες, προοπτικές, υπάρχουν ευρωπαϊκά εργαλεία τα οποία αξιοποιεί με απόλυτη επιτυχία ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, τον οποίον θέλω δημόσια να συγχαρώ για τη δουλειά που κάνουν, έτσι ώστε να φέρουμε περισσότερους νέους στον αγροτικό κόσμο, στον πρωτογενή τομέα».

Σε ερώτηση για τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας από πλευράς Κυβέρνησης να ενθαρρύνει τους νέους να ασχοληθούν με τον τομέα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είμαστε ενθαρρυμένοι από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, βλέπουμε νέους και νέες να επιστρέφουν στον πρωτογενή τομέα, γιατί βλέπουν εκεί τις προοπτικές. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κινηθούμε προς δύο κατευθύνσεις και αυτό πράττουμε.

Το πρώτο είναι να ενημερώσουμε τους νέους για αυτές τις προοπτικές. Από αυτούς που είχαν ενημερωθεί είδαμε μια μαζική ανταπόκριση.

Το δεύτερο είναι να μην είμαστε εδώ απλά για να ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις όπως το θέμα του αφθώδους πυρετού, της ύδρευσης, της άρδευσης. Είμαστε εδώ όχι μόνο για να αντιμετωπίζουμε προκλήσεις, αλλά πρωταγωνιστικά να βγούμε μπροστά, να ενθαρρύνουμε τον νέο κόσμο να ασχοληθεί με τον πρωτογενή τομέα. Και ειλικρινά πιστεύω ότι υπάρχουν τεράστιες προοπτικές».

Ερωτηθείς για το Φεστιβάλ, το οποίο πραγματοποιείται φέτος για δέκατη χρονιά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «σημαίνει ότι διεξάγεται με επιτυχία για αυτό έχει καταστεί και θεσμός και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει να πραγματοποιείται».