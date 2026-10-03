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Στη δημιουργία Χρηματοδοτικού Εργαλείου για τον πρωτογενή τομέα, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και τη στήριξη βιώσιμων επενδύσεων, προχωρεί το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, δήλωσε ο αρμόδιος Υπουργός Χρίστος Σενέκης.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι στις 8 Οκτωβρίου αρχίζει ευρεία διαβούλευση με τον αγροτικό κόσμο για τον σχεδιασμό της επόμενης περιόδου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2027, σημειώνοντας ότι στη διαδικασία θα κληθούν να συμμετάσχουν και οι γυναίκες της υπαίθρου.

Σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση «Η Συμβολή της Γυναίκας στην Ύπαιθρο», στον Αγρό, ο κ. Σενέκης είπε ότι στόχος είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε η γνώση και η εμπειρία των γυναικών να μπορούν να μετατραπούν σε περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης, επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης στην ύπαιθρο.

Πρόσθεσε ότι αυτό δεν αποτελεί μόνο ζήτημα ισότητας, αλλά και προϋπόθεση για να παραμείνουν οι αγροτικές περιοχές ζωντανές και παραγωγικές.

Αναφερόμενος στο Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, συνολικού προϋπολογισμού €454 εκατ., ο Υπουργός είπε ότι μέσω αυτού στηρίζονται επενδύσεις, ο εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και οι νέοι που επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή τομέα. Όπως ανέφερε, περισσότερες από 1.200 αιτήσεις υποβλήθηκαν στο πρόσφατο Μεγάλο Επενδυτικό Μέτρο, με το αιτούμενο ποσό να προσεγγίζει τα €200 εκατ., ενώ 267 αιτήσεις υποβλήθηκαν για την Πρώτη Εγκατάσταση Νέων Γεωργών.

Σύμφωνα με τον κ. Σενέκη, η ανταπόκριση δείχνει ότι, παρά τις δυσκολίες, υπάρχει διάθεση για επένδυση και ανανέωση στον πρωτογενή τομέα.

«Δική μας ευθύνη είναι να στηρίξουμε αυτή τη δυναμική και να διασφαλίσουμε ότι οι δυνατότητες που δημιουργούνται είναι προσβάσιμες και στις γυναίκες που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα», είπε, είτε αναλαμβάνοντας μια γεωργική εκμετάλλευση είτε αναπτύσσοντας τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα στην ύπαιθρο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο LEADER, το οποίο χαρακτήρισε σημαντικό εργαλείο για τις ορεινές και αγροτικές κοινότητες, καθώς στηρίζει πρωτοβουλίες που προέρχονται από τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες. Μέσω του προγράμματος, ανέφερε, στηρίζονται νέες επιχειρήσεις, θέσεις εργασίας και έργα μικρής κλίμακας, ενώ παρέχεται πρόσθετη μοριοδότηση για τη συμμετοχή των γυναικών σε δραστηριότητες όπως ο αγροτουρισμός και η οικοτεχνία, ενισχύοντας τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο.

Αναφερόμενος στη συμβολή των γυναικών στην αγροτική ζωή, ο Υπουργός είπε ότι διαχρονικά συμμετείχαν σε ολόκληρο τον κύκλο της αγροτικής δραστηριότητας, από την καλλιέργεια και τη συγκομιδή μέχρι την κτηνοτροφία και τη μεταποίηση, πολλές φορές χωρίς η συνεισφορά τους να καταγράφεται ως οικονομική δραστηριότητα ή να λαμβάνει την αντίστοιχη αναγνώριση.

Σήμερα, σημείωσε, η παρουσία των γυναικών της υπαίθρου αποκτά νέα μορφή και μεγαλύτερη ορατότητα, καθώς δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και μεταποίηση προϊόντων, τη βιολογική γεωργία, την οικοτεχνία, τον αγροτουρισμό και νέες μορφές επιχειρηματικότητας. «Είναι παραγωγοί, επιχειρηματίες και δημιουργοί, με δικές τους πρωτοβουλίες και ιδέες», ανέφερε.

Ο κ. Σενέκης αναφέρθηκε ειδικότερα στον Αγρό, σημειώνοντας ότι γνώσεις και τεχνικές που μεταφέρθηκαν από γενιά σε γενιά, όπως η παρασκευή γλυκών του κουταλιού και αλλαντικών, η αξιοποίηση του τριαντάφυλλου και η παραγωγή ροδοστάγματος, εξελίχθηκαν σε παραγωγική δραστηριότητα, επιχειρήσεις και προϊόντα που ξεπέρασαν τα όρια της κοινότητας.

Όπως είπε, το Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού και το Ροδόσταγμα Αγρού έχουν αποκτήσει ευρωπαϊκή αναγνώριση ως Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις, μαζί με το Χοιρομέρι, τη Λούντζα και το Λουκάνικο Πιτσιλιάς. Τα προϊόντα αυτά, πρόσθεσε, συνδέουν την ποιότητα με την προέλευση και δίνουν στην περιοχή αναγνωρίσιμη παραγωγική ταυτότητα, με τις γυναίκες να έχουν και να εξακολουθούν να έχουν σημαντικό μερίδιο σε αυτή την πορεία.

Ο Υπουργός είπε ακόμη ότι οι πολιτικές για την ύπαιθρο μπορούν να είναι αποτελεσματικές μόνο όταν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων της. Στο πλαίσιο αυτό, ενόψει της νέας περιόδου της ΚΑΠ, ανέφερε ότι το Υπουργείο θα ακούσει τους ανθρώπους που παράγουν και επιχειρούν στην ύπαιθρο, τους νέους και τις γυναίκες που γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις ανάγκες και τις δυσκολίες της καθημερινότητας.

Κλείνοντας, ο κ. Σενέκης συνεχάρη τον Γυναικείο Όμιλο «Πρωτοπορία» για τη διοργάνωση της εκδήλωσης και τη συμβολή του στην ανάδειξη του ρόλου των γυναικών. Ευχαρίστησε επίσης κάθε γυναίκα της κυπριακής υπαίθρου για τη δουλειά, τη γνώση, την επιμονή και τη δημιουργικότητά της.

ΚΥΠΕ