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Τη μεγαλύτερη τριμηνιαία άνοδό τους από τις αρχές του 2022 κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές βασικών αγροτικών προϊόντων, καθώς οι πολεμικές εντάσεις στη Μαύρη Θάλασσα και τα ακραία καιρικά φαινόμενα περιορίζουν την προσφορά και εντείνουν τις ανησυχίες για νέες πιέσεις στις τιμές των τροφίμων.

Ο Bloomberg Agriculture Spot Index, ο οποίος παρακολουθεί δέκα βασικά αγροτικά εμπορεύματα, μεταξύ των οποίων σόγια και καφές, ενισχύθηκε κατά 13% στο τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη τριμηνιαία άνοδο από τον Μάρτιο του 2022.

Σημαντικό ρόλο στην άνοδο διαδραματίζουν οι νέες διαταραχές στις εξαγωγές από τη Μαύρη Θάλασσα. Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει περιορίσει τις ροές αγροτικών προϊόντων, αναγκάζοντας εισαγωγείς κυρίως στην Ασία και την Αφρική να αναζητούν άλλες πηγές εφοδιασμού. Την ίδια ώρα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την παραγωγή σιταριού και καλαμποκιού από τις ΗΠΑ έως την Ευρώπη.

Πρόσθετη ώθηση στις διεθνείς τιμές δίνει η ζήτηση από την Κίνα για αμερικανικά αγροτικά προϊόντα, ενώ οι αγορές παρακολουθούν και την ενίσχυση του Ελ Νίνιο, που απειλεί καλλιέργειες σε σειρά χωρών.

Οι εξελίξεις αυξάνουν τον κίνδυνο οι υψηλότερες τιμές των πρώτων υλών να περάσουν σταδιακά στην τελική τιμή των τροφίμων, δυσχεραίνοντας παράλληλα την προσπάθεια των κεντρικών τραπεζών να συγκρατήσουν τον πληθωρισμό.