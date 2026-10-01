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Με ισχυρές καταιγίδες, έντονες βροχοπτώσεις και πιθανή χαλαζόπτωση συνεχίζεται σήμερα η αστάθεια στην ατμόσφαιρα, με τα φαινόμενα να αναμένονται κυρίως στα βόρεια, τα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού.

Για τον λόγο αυτό το Τμήμα Μετεωρολογίας εξέδωσε νέα κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες, η οποία τίθεται σε ισχύ από τις 12:00 μέχρι τις 18:00 σήμερα.

Κατά τη διάρκεια των καταιγίδων, η ένταση της βροχής ενδέχεται να κυμανθεί μεταξύ 35 και 50 χιλιοστών ανά ώρα, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθεί και χαλαζόπτωση.

Συστήνεται αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα στις περιοχές που ενδέχεται να επηρεαστούν από τα πιο έντονα φαινόμενα.