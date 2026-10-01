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Τι ζούμε; Εδώ και καιρό ο Αβέρωφ Νεοφύτου είχε δηλώσει πως ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα είναι ο πρώτος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος ενδέχεται να μην παρακαθήσει σε διαπραγματεύσεις!

Χθες μετά το τέλος του Εθνικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος της Άμεσης Προσαρμογής, Φειδίας Παναγιώτου, είπε το ίδιο. Από το στούντιο του ΡΙΚ ο κ. Αβέρωφ, που έχει καλές σχέσεις με τον κ. Παναγιώτου, συμφώνησε μαζί του! Συνειρμοί μπορούν να γίνουν ελεύθερα.

Κ.ΒΕΝ.