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«Η απόφαση για τις ημερομηνίες διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής του υποψηφίου μας για τις Προεδρικές Εκλογές ήταν ομόφωνη απόφαση της Ηγεσίας και του Εκτελεστικού Γραφείου», αναφέρει ο Γιάννης Καρούσος.

Όπως σημειώνει, στόχος είναι ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ να έχει περίπου 16 μήνες στη διάθεσή του για να οργανώσει την προεκλογική του εκστρατεία και να παρουσιάσει στην κοινωνία τις θέσεις και το πρόγραμμά του.

Παράλληλα, τονίζει ότι μια έγκαιρη διαδικασία θα βοηθήσει το κόμμα να διαχειριστεί τυχόν ζητήματα και να προχωρήσει ενωμένο, ενώ ενδεχόμενη καθυστέρηση, όπως υποστηρίζει, θα δημιουργήσει μειονέκτημα για τον υποψήφιο.

Σημειώνει ότι «οι πολιτικοί μας αντίπαλοι έχουν ήδη ξεκινήσει — ή μάλλον δεν σταμάτησαν ποτέ — την προεκλογική τους προσπάθεια. Κάθε καθυστέρηση περιορίζει τον χρόνο που θα έχει στη διάθεσή του ο δικός μας υποψήφιος».

Η ανάρτηση του Γιάννη Καρούσου