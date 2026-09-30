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Το σύμπαν του «Game of Thrones» περνά για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη, με τη Warner Bros. να ορίζει για την 1η Ιουνίου 2029 την πρεμιέρα του «Game of Thrones: Aegon’s Conquest», της πρώτης κινηματογραφικής παραγωγής μεγάλου μήκους που θα διαδραματίζεται στο Westeros.

Στο επίκεντρο θα βρίσκεται ο Aegon I Targaryen, ο Κατακτητής, ο άνθρωπος που με τις αδελφές του, Visenya και Rhaenys, και τους τρεις δράκους τους ξεκίνησε την κατάκτηση του Westeros και έθεσε τα θεμέλια της δυναστείας των Targaryen, περίπου τρεις αιώνες πριν από τα γεγονότα της αρχικής σειράς.

Η ταινία είχε ήδη ανακοινωθεί από τη Warner Bros. και τον Μάρτιο είχε γίνει γνωστό ότι θα επικεντρωθεί στην κατάκτηση των Επτά Βασιλείων. Πλέον, όμως, το project έχει ημερομηνία εξόδου και σκηνοθέτη, περνώντας σε σαφώς πιο προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης.

Ο σκηνοθέτης του «San Junipero» αναλαμβάνει τον Aegon

Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Owen Harris, γνωστός από το βραβευμένο επεισόδιο «San Junipero» του «Black Mirror», αλλά και από τη δουλειά του στο «A Knight of the Seven Kingdoms», όπου σκηνοθέτησε τρία επεισόδια.

Το σενάριο υπογράφει ο Beau Willimon, δημιουργός του «House of Cards» και σεναριογράφος του «Andor». Η συμμετοχή του στο project ήταν γνωστή εδώ και μήνες, όταν η ταινία βρισκόταν ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί καστ, ούτε ποιος θα φορέσει το στέμμα του Aegon. Επίσης δεν έχουν δοθεί αναλυτικές πληροφορίες για την πλοκή πέρα από το γεγονός ότι η ιστορία θα περιστρέφεται γύρω από την κατάκτηση του Westeros.

Ποιος ήταν ο Aegon ο Κατακτητής

Ο Aegon I είναι μία από τις σημαντικότερες μορφές στη μυθολογία του George R.R. Martin, παρότι δεν έχει εμφανιστεί μέχρι σήμερα σε live-action παραγωγή του franchise.

Μαζί με τις δύο αδελφές και συζύγους του, Visenya και Rhaenys, εξαπέλυσε την εκστρατεία που ένωσε έξι από τα επτά βασίλεια υπό την εξουσία των Targaryen. Ο ίδιος ίππευε τον Balerion the Black Dread, τον μεγαλύτερο από τους δράκους που συνδέθηκαν ποτέ με τη δυναστεία.

Η ιστορία του περιγράφεται στο βιβλίο «Fire & Blood» του George R.R. Martin, το ίδιο έργο πάνω στο οποίο βασίζεται και το «House of the Dragon».

Μετά την κατάκτηση, ο Aegon καθιέρωσε τη νέα βασιλική δυναστεία και συνδέθηκε με τη δημιουργία του Iron Throne, ο οποίος, σύμφωνα με τη μυθολογία του Westeros, σφυρηλατήθηκε από τα ξίφη των ηττημένων αντιπάλων του.

Το «Game of Thrones» περνά για πρώτη φορά στο σινεμά

Η ταινία σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή για το franchise. Το «Game of Thrones» και τα μέχρι σήμερα spin-offs του αναπτύχθηκαν για την τηλεόραση, ενώ το «Aegon’s Conquest» σχεδιάζεται εξαρχής ως κινηματογραφική υπερπαραγωγή.

Η Warner Bros. είχε παρουσιάσει τον τίτλο «Game of Thrones: Aegon’s Conquest» στο CinemaCon τον Απρίλιο, αρχικά ως working title. Με τη νέα ανακοίνωση και την ημερομηνία πρεμιέρας, το project αποκτά πλέον σαφέστερη μορφή.

Το κινηματογραφικό άνοιγμα έρχεται ενώ το σύμπαν του George R.R. Martin εξακολουθεί να επεκτείνεται στην τηλεόραση, με το «House of the Dragon» και το «A Knight of the Seven Kingdoms» να συνεχίζουν την ιστορία διαφορετικών εποχών των Targaryen και του Westeros.

Αυτή τη φορά, όμως, το κοινό θα πάει ακόμη πιο πίσω: Στην εποχή όπου το Westeros απέκτησε έναν βασιλιά, έναν θρόνο και μια δυναστεία που θα καθόριζε την ιστορία του για σχεδόν 300 χρόνια.

skai.gr