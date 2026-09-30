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Η προσέλκυση ναυτιλιακών επενδύσεων, η ναυτική εκπαίδευση και η προετοιμασία επιχειρηματικού φόρουμ στη Μουμπάι τον Νοέμβριο βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών Κύπρου και Ινδίας, με αφορμή την πρώτη συνεδρία της Κοινής Ναυτιλιακής Επιτροπής στη Λεμεσό.

Η συνεδρία πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Εμπορικής Ναυτιλίας του 2017, με τις δύο πλευρές να εξετάζουν τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των ναυτιλιακών τους βιομηχανιών.

Συμπρόεδροι ήταν ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, Δρ Θεόδουλος Μεσημέρης, και ο Venkatesapathy S., γενικός διευθυντής για θέματα διεθνούς συνεργασίας του Υπουργείου Λιμένων, Ναυτιλίας και Υδάτινων Οδών της Ινδίας.

Επενδύσεις και ναυτική εκπαίδευση

Κατά τη συνεδρία παρουσιάστηκαν οι ναυτιλιακοί τομείς των δύο χωρών. Η κυπριακή πλευρά ανέδειξε το φάσμα των ναυτιλιακών και συναφών υπηρεσιών που παρέχει η Κύπρος ως ναυτιλιακό κέντρο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη ναυτική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και στις δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων. Οι αντιπροσωπείες αντάλλαξαν επίσης απόψεις για πολιτικές, στρατηγικές και βέλτιστες πρακτικές σε τομείς αρμοδιότητας των δύο υπουργείων.

Στην ατζέντα περιλήφθηκε η συνεργασία Κύπρου και Ινδίας στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), μαζί με άλλα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Επιχειρηματική αποστολή στην Ινδία

Στο περιθώριο της επίσκεψης της ινδικής αντιπροσωπείας συζητήθηκε η προγραμματιζόμενη μετάβαση της Υφυπουργού Ναυτιλίας στην Ινδία, συνοδευόμενης από κυπριακή ναυτιλιακή επιχειρηματική αντιπροσωπεία.

Σκοπός της επίσκεψης είναι η διεξαγωγή Ναυτιλιακού Επιχειρηματικού Φόρουμ στη Μουμπάι εντός Νοεμβρίου. Για την προετοιμασία και τη διοργάνωσή του συμφωνήθηκε η συνεργασία της ινδικής πλευράς με τον ιδιωτικό τομέα και τα βιομηχανικά επιμελητήρια της χώρας.

Η αποστολή αποσκοπεί στην ενίσχυση των θεσμικών και επιχειρηματικών σχέσεων και στην ανάδειξη νέων ευκαιριών συνεργασίας.

Στο πλαίσιο του κοινού σχεδίου δράσης

Η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής εντάσσεται στο Κοινό Σχέδιο Δράσης Κύπρου – Ινδίας και ακολουθεί την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ινδία.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, αντανακλά την κοινή βούληση του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι για περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, με τη ναυτιλία να αποτελεί βασικό πεδίο συνεργασίας.

Η Κοινή Ναυτιλιακή Επιτροπή παρέχει το θεσμικό πλαίσιο για τη συζήτηση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος και την προώθηση συγκεκριμένων δράσεων μεταξύ των δύο χωρών.