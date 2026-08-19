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Η ιστορική σχέση Κύπρου και Ινδίας αποκτά πλέον στρατηγικό βάθος και μεταφράζεται σε απτά αποτελέσματα για την Κυπριακή Δημοκρατία, αναφέρει η Προεδρία σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Με μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου και έναν στρατηγικό εταίρο με ολοένα ισχυρότερη παρουσία στο διεθνές περιβάλλον, αναφέρει, η Κύπρος «οικοδομεί μια σχέση που δημιουργεί συγκεκριμένες πολιτικές, οικονομικές και γεωστρατηγικές προοπτικές για τη χώρα μας».

«Η αναβάθμιση των σχέσεων Κύπρου-Ινδίας σε Στρατηγική Εταιρική Σχέση ενισχύει τον πολιτικό συντονισμό των δύο χωρών και διευρύνει τη συνεργασία σε κρίσιμους τομείς, όπως η ασφάλεια, η άμυνα, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η τεχνολογία, η καινοτομία, η ναυτιλία, η εκπαίδευση και η συνδεσιμότητα», προσθέτει.

Την ίδια στιγμή, σημειώνεται, ανοίγει νέες προοπτικές για επενδύσεις και για πρόσβαση των κυπριακών επιχειρήσεων στην ινδική αγορά, «με την Κύπρο να βρίσκεται ήδη ανάμεσα στις δέκα μεγαλύτερες χώρες-επενδυτές στην Ινδία και τις επενδύσεις της να έχουν διπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία».

Κύπρος–Ινδία: Νέες αγορές, επενδύσεις και στρατηγικές προοπτικές



Με μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου και έναν στρατηγικό εταίρο με ολοένα ισχυρότερη παρουσία στο διεθνές περιβάλλον, η Κύπρος οικοδομεί μια σχέση που δημιουργεί συγκεκριμένες πολιτικές, οικονομικές και… pic.twitter.com/9TRSIQLZ8e — Προεδρία της ΚΔ (@CYpresidency) August 19, 2026

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανάρτηση, «η ανάδειξη της Κύπρου ως σημαντικής πύλης μεταξύ Ινδίας και Ευρώπης προσφέρει στις ινδικές επιχειρήσεις πρόσβαση στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά των πέραν των 450 εκατομμυρίων καταναλωτών, ενώ η ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης ΕΕ–Ινδίας και οι προοπτικές του IMEC αναβαθμίζουν τη θέση της χώρας μας στον νέο χάρτη εμπορίου και συνδεσιμότητας μεταξύ Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης».

«Μια ιστορική σχέση που αποκτά πλέον στρατηγικό βάθος και μεταφράζεται σε απτά αποτελέσματα για την Κύπρο», καταλήγει.

ΚΥΠΕ