Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ποδοσφαιριστής με ιδιότητα βασικού μάρτυρα κατηγορίας σε σοβαρή υπόθεση πλαστογραφίας είναι υπό απέλαση για λόγους που έχουν να κάνουν με την άδεια παραμονής του στο νησί μας.

Πρόκειται για τον 31χρονο Καμερουνέζο μεσοεπιθετικό Σαρλ Ελουντού, ο οποίος θήτευσε σε ποδοσφαιρικούς συλλόγους όπως η Ανόρθωση, η Νέα Σαλαμίνα και ο Εθνικός Άχνας. Τα προηγούμενα 24ωρα ο Αφρικανός τέθηκε υπό σύλληψη γιατί εκκρεμεί η έκδοση άδειας παραμονής του στην Κύπρο, όπου αγωνιζόταν μέχρι πρότινος.

Το ζήτημα είναι σύνθετο γιατί ο εν λόγω ποδοσφαιριστής έχει ήδη συμφωνήσει να αγωνίζεται με κυπριακή ομάδα αυτή τη σεζόν (σ.σ. ΑΣΙΛ Λύσης), αλλά κι επειδή είναι μάρτυρας κατηγορίας σε πολύ σημαντική ποινική υπόθεση που αφορά τον σύλλογο «Π.Ο. Αχυρώνας Ονήσιλος».

Αυτή τη στιγμή ο 31χρονος κρατείται στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Μεταναστών «Λίμνες», ενώ η υπόθεση έχει καταχωρισθεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου και είναι ορισμένη για ακρόαση στις 22 Σεπτεμβρίου του 2026.

Ο «Φ» επιβεβαίωσε από αρμόδια αστυνομική πηγή πως πράγματι ο παίκτης κρατείται για υπόθεση που έχει να κάνει με το καθεστώς παραμονής του στην Κύπρο. Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με την επίσημη ενημέρωση της οποίας έτυχε η εφημερίδα μας από το αστυνομικό σώμα, η ιδιότητα του ως μάρτυρα κατηγορίας είναι παράγοντας που θα ληφθεί υπόψιν κατά την εξέταση της υπόθεσης του υπό απέλαση ποδοσφαιριστή.

Για την περίπτωση του Ελουντού έχει κινητοποιηθεί εδώ και αρκετές ημέρες ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών (ΠΑΣΠ). Έχει αποστείλει επιστολή ζητώντας επίσημη ενημέρωση από τις διωκτικές Αρχές, κι επικαλούμενος τον θεσμικό του ρόλο ως φορέας εκπροσώπησης και προστασίας των επαγγελματικών και εργασιακών δικαιωμάτων των ποδοσφαιριστών στην Κύπρο.

Ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΠΑΣΠ, Σπύρος Νεοφυτίδης, μιλώντας στην εφημερίδα μας αναφέρθηκε στις πτυχές της υπόθεσης του Ελουντού. «Εδώ υπάρχει μια βασική πτυχή» είπε ο κ. Νεοφυτίδης και εξήγησε ότι «ο παίκτης έχει ήδη συμφωνήσει με τον ΑΣΙΛ Λύσης και το θέμα ανανέωσης της άδειας παραμονής του είναι τυπικής φύσεως».

Ο πρόεδρος του επίσημου συνδικαλιστικού σώματος των ποδοσφαιριστών στην Κύπρο διευκρίνισε: «Μετά από ενέργειες του ΠΑΣΠ έγινε αίτημα για επανέκδοση άδειας παραμονής του πριν από οκτώ μήνες. Αίτημα, το οποίο ακόμη δεν εξετάστηκε. Επιπλέον, ο Ελουντού είναι νυμφευμένος με Γαλλίδα υπήκοο».

Ο Σπύρος Νεοφυτίδης πρόσθεσε: «Η δεύτερη σοβαρή πτυχή του όλου θέματος έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Ελουντού θα καταθέσει σε μια πολύ σοβαρή υπόθεση που αφορά ενδεχόμενη κατά συρροή πλαστογραφία σε βάρος επαγγελματιών ποδοσφαιριστών. Ο Ελουντού είναι βασικός μάρτυρας κατηγορίας και αν δεν καταθέσει ενόρκως στο Δικαστήριο τότε δεν θα εξυπηρετηθεί η απονομή δικαιοσύνης, είτε με αθώωση, είτε με ενδεχόμενη καταδίκη».

Θυμίζουμε πως στις 13 Φεβρουαρίου του 2025 μετά από συντονισμένη επιχείρηση του Κλάδου Καταπολέμησης Πνευματικής ιδιοκτησίας και Παράνομων Στοιχημάτων (ΚΑΠΙΠΣ) που υπάγεται στην Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Αστυνομίας, εκτελέστηκαν εντάλματα έρευνας και σύλληψης σε βάρος τριών προσώπων που σχετίζονταν με τον «Π.Ο. Αχυρώνας Ονήσιλος». Επρόκειτο για δυο υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη, καθώς και πρόσωπο, το οποίο εκτελεί χρέη ατζέντη ποδοσφαιριστών. Τα όσα είχαν καταγγελθεί και τέθηκαν ενώπιον της Αστυνομίας, έφεραν τα εν λόγω διοικητικά στελέχη να έχουν ενδεχόμενη ανάμειξη σε σύναψη συμβολαίων, με παράνομο τρόπο.

Πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν τότε ανέφεραν ότι τα συμβόλαια που κατατίθονταν στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, δεν είχαν σχέση με την πραγματική συμφωνία που γινόταν μεταξύ του συλλόγου και των ποδοσφαιριστών.

Από τις αστυνομικές εξετάσεις τότε είχε προκύψει πως ενδεχομένως τουλάχιστον ένα εκ των συμβολαίων να ήταν πλαστογραφημένο, εν αγνοία του ποδοσφαιριστή.

Η Αστυνομία διερευνούσε τότε υπόθεση πλαστογραφίας, κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου και συνωμοσίας για διάπραξη κακουργήματος.