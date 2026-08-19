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Ο Δήμος Ακάμα δηλώνει την ετοιμότητά του να επέμβει καταλυτικά για την επίλυση των προβλημάτων που έχουν προκύψει και τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα να ανασταλούν εδώ και μήνες τα έργα για το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα. Παράλληλα, η τοπική Αρχή και η κοινωνία της περιοχής εμφανίζονται και ενοχλημένες από τη συνεχιζόμενη προσπάθεια κάποιων, όπως αναφέρουν, να διατηρούν τα προσκόμματα προκειμένου να μην προωθείται το παραμικρό στη χερσόνησο αν δεν εντάσσεται στα πλαίσια των δικών τους σχεδιασμών.

Στα πλαίσια αυτά ο δήμαρχος Ακάμα, Μαρίνος Λάμπρου, απέστειλε εδώ και καιρό υπόμνημα προς τους αρμόδιους φορείς στο οποίο τονιζόταν η ανησυχία του Δήμου Ακάμα για την κατάσταση που έχει παγιωθεί. Επί της ουσίας άλλη μια καλοκαιρινή τουριστική περίοδος οδεύει προς το τέλος της, αναφέρει, με χιλιάδες επισκέπτες να μεταβαίνουν στη χερσόνησο μέσα από ακατάλληλους δρόμους και παράνομες προσβάσεις χωρίς την παραμικρή άνεση και διευκολύνσεις, εξαιτίας των μεθοδεύσεων αυτών.

Το Δήμο Ακάμα προβληματίζει έντονα, αναφέρεται επίσης, το θέμα της πυροπροστασίας του Εθνικού Δασικού Πάρκου λόγω της τελμάτωσης που παρατηρείται στην επανέναρξη των έργων υποδομής. Οι αξιολογήσεις επί αξιολογήσεων από τους αρμόδιους, τονίζεται, το μόνο που κάνουν είναι να περιπλέκουν περισσότερο την κατάσταση, γεγονός που θα έχει καταστροφικές συνέπειες σε περίπτωση πυρκαγιάς, σε μια ακόμη θερινή περίοδο που γινόμαστε μάρτυρες συνεχόμενων κακόβουλων πυρκαγιών σε περιοχές της χερσονήσου και όχι μόνο.

Αναμένουμε από όλους τους αρμόδιους, τονίζει ο Μαρίνος Λάμπρου, να ανταποκριθούν θετικά και αντί να στοχοποιούν με μένος το Τμήμα Δασών για ένα σχέδιο που είχε συμφωνηθεί και εγκριθεί από όλους τους φορείς και υπηρεσίες, να καθίσουν στο τραπέζι και να προωθήσουν άμεσα τις λύσεις του προβλήματος.

Ο Δήμος Ακάμα, συναισθανόμενος την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, τονίζει στο υπόμνημά του προς τα εμπλεκόμενα κρατικά τμήματα ο δήμαρχος Ακάμα, προτείνει όπως αναλάβει άμεσα με δικά του συνεργεία την υλοποίηση της πρώτης φάσης του οδικού δικτύου υπό την εποπτεία του Τμήματος Δασών. Ειδικότερα, ο δήμος προσφέρεται να χορηγήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα που διαθέτει, καθώς και το επιστημονικό και τεχνικό του προσωπικό για την άμεση έναρξη και έγκαιρη υλοποίηση των βασικών προνοιών του έργου υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα χορηγηθεί η έγκριση των τελικών σχεδιασμών όπως έχουν μέχρι σήμερα διαμορφωθεί.

Ο δήμαρχος Ακάμα ζητά από τους αρμόδιους να εξετάσουν άμεσα και με την δέουσα σοβαρότητα, όπως τονίζει, την πρόταση της δημοτικής Αρχής για να δοθεί ξεκάθαρη εντολή έναρξης των εργασιών.