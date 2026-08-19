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Άφθονο νερό έδωσαν οι αυγουστιάτικες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, με την ποσότητα να είναι σε ορισμένες περιπτώσεις έως και 22 φορές μεγαλύτερη από το κανονικό για την εποχή. Στην Μακεδονίτισσα της πρωτεύουσας, το νερό της βροχής έφτασε σε μόλις μια ημέρα τα 62 χιλιοστά. «Έβρεξε εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες σε πολύ συγκεκριμένα σημεία», επισημαίνει στο philenews o διευθυντής του Τμήματος Μετεωρολογίας, Φίλιππος Τύμβιος. Υπογραμμίζει, παράλληλα, πως οι βροχές μαζί με την ασταθή αέρια μάζα που τις έφερε, υποχωρούν από αύριο Πέμπτη και ακολουθεί αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Μετεωρολογίας για το 24ώρο της 17ης Αυγούστου, αναφέρει ο κ. Τύμβιος, οι βροχές παρουσίασαν πολύ μεγάλη τοπικότητα. «Η μέση βροχόπτωση ήταν 2,6 χιλιοστά, αλλά σε επιμέρους περιοχές καταγράφηκαν πολύ μεγαλύτερες ποσότητες».

Οι υψηλότερες καταγραφές από το σύνολο των σταθμών ήταν:

– Μακεδονίτισσα: 62,2 χιλιοστά.

– Ξυλιάτος: 47,2 χιλιοστά.

– Γεφύρι Παναγιάς, αυτόματος σταθμός: 30,6 χιλιοστά.

– CYTA SAT Κακορατζιά: 25,3 χιλιοστά.

– Γεφύρι Παναγιάς, συμβατικός σταθμός: 22,4 χιλιοστά.

– Φράγμα Λευκάρων και Λεύκαρα: 21,7 χιλιοστά.

– Καπουρά: 17,5 χιλιοστά.

– Αθαλάσσα: 14,5 χιλιοστά.

– Λευκωσία: 13,5 χιλιοστά.

– Κόρνος: 11 χιλιοστά.

– Πολύστυπος: 7,8 χιλιοστά.

– Αεροδρόμιο Λάρνακας: 4,8 χιλιοστά.

Η επιφανειακή κατανομή της βροχόπτωσης δείχνει τρεις κύριους πυρήνες βροχής: α) Τον πρώτο και εντονότερο στη δυτική και βορειοδυτική πλευρά της Λευκωσίας, β) έναν δεύτερο στην περιοχή των Λευκάρων και της Κακορατζιάς και γ) έναν τρίτο προς το Γεφύρι Παναγιάς και τις γύρω περιοχές.

Στη δυτική Κύπρο και σε πολλές παράλιες περιοχές, αντιθέτως, «η βροχόπτωση ήταν ελάχιστη ή μηδενική ενώ έχουμε και την περίπτωση της Ταμασσού, η οποία βρίσκεται μεταξύ των τριών καταιγίδων αλλά δεν σημειώθηκε καθόλου βροχή».

Όσον αφορά στα δεδομένα του Αυγούστου, αναφέρει ο κ. Τύμβιος, ο μήνας είναι ήδη 31% πάνω από τη μέση βροχόπτωση ολόκληρου του μήνα. Έφτασε κατά μέσο όρο στα 3,8 χιλιοστά από 2,9 χιλιοστά που είναι η κανονική για το μήνα.

Ποιες περιοχές είχαν το περισσότερο νερό τον Αύγουστο – Πότε έφτασε 9.500%

Το μεγαλύτερα ποσοστά του φετινού Αυγούστου καταγράφονται στο Γεφύρι της Παναγιάς, στο οποίο συσωρευτικέ κατά 22 φορές περισσότερο νερό από τα κανονικά για τον μήνα (1.493%).

Ακολουθεί ο Κόρνος, 14 φορές πάνω από τα κανονικά (1.108%), το αεροδρόμιο Λάρνακας, 4 φορές πάνω (800%), και η Αθαλάσσα 14 φορές πάνω (209%).

«Οι βροχές και οι καταιγίδες τον Αύγουστο είναι σχετικά σπάνιες, αλλά δεν είναι πρωτοφανείς. Έχουν σημειωθεί και άλλες χρονιές έντονες τοπικές καταιγίδες με πολύ υψηλά ποσοστά. Τον Αύγουστο του 2023, για παράδειγμα, η μέση βροχόπτωση στις ελεύθερες περιοχές έφθασε το 197% της κανονικής, ενώ στο Φράγμα Καλαβασού το τοπικό ποσοστό έφθασε το 9.500%. Επίσης, τον Αύγουστο του 2024, στον Κάτω Δρυ, είχε καταγραφεί ποσοστό 2.580%», υπογραμμίζει ο κ. Τύμβιος.

Ο λόγος που προκύπτουν τόσο μεγάλα ποσοστά, λέει ο κ. Τύμβιος, είναι ότι η κανονική βροχόπτωση του Αυγούστου είναι πολύ μικρή. «Ακόμη και 20-30 χιλιοστά μπορούν να αντιστοιχούν σε δεκαπλάσιες ή εικοσαπλάσιες τιμές».

Ποιες περιοχές είχαν το περισσότερο νερό φέτος

Οι μεγαλύτερες ποσότητες νερού για το υδρολογικό έτος που διανύουμε, δηλαδή από την 1η Οκτωβρίου 2025 μέχρι το πρωί της 18ης Αυγούστου 2026, έπεσαν στις ορεινές περιοχές.

– Σταυρός της Ψώκας: 1.151 χιλιοστά.

– Πλατάνια: 1.123 χιλιοστά.

– Πρόδρομος: 1.092 χιλιοστά.

– Πάνω Παναγιά: 875 χιλιοστά.

– Σαϊττάς: 794 χιλιοστά.

– Πόλις Χρυσοχούς: 672 χιλιοστά.

– Κελλάκι: 634 χιλιοστά.

Ως προς τα ποσοστά σε σύγκριση με την αντίστοιχη κανονική βροχόπτωση, τα υψηλότερα καταγράφονται:

– Πόλις Χρυσοχούς: 140%.

– Σταυρός της Ψώκας: 139%.

– Πλατάνια: 124%.

– Φρέναρος: 123%.

– Γεφύρι Παναγιάς: 123%.

– Κόρνος: 121%.

– Πρόδρομος: 120%.

– Αθαλάσσα: 119%.

Για το σύνολο των ελεύθερων περιοχών, η βροχόπτωση από την αρχή του υδρολογικού έτους ανέρχεται στα 582 χιλιοστά, έναντι κανονικής τιμής 498 χιλιοστών. «Βρισκόμαστε, επομένως, περίπου στο 116% της κανονικής».

Το στοιχείο που ξεχωρίζει ο κ. Τύμβιος, σε σχέση με τα φαινόμενα των τελευταίων ημερών, είναι ότι«καταγράφτηκε μια τεράστια χωρική διαφοροποίηση της βροχής. Στη Μακεδονίτισσα είχαμε 62,2 χιλιοστά και στον Ξυλιάτο 47,2 χιλιοστά, ενώ σε σχετικά κοντινές περιοχές η βροχόπτωση ήταν πολύ μικρότερη ή ακόμη και μηδενική».

Αυτό, επισημαίνει, είναι χαρακτηριστικό των θερινών καταιγίδων. Δηλαδή ότι έχουν μικρή χωρική έκταση και ότι μπορεί να είναι πολύ έντονες και να δώσουν μεγάλη ποσότητα νερού. Έτσι, ο μέσος όρος για τις ελεύθερες περιοχές ήταν μόλις 2,6 χιλιοστά, αλλά το τοπικό μέγιστο ξεπέρασε τα 60 χιλιοστά.

«Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι μέσα σε λίγες ημέρες η μέση βροχόπτωση του Αυγούστου έφθασε τα 3,8 χιλιοστά, δηλαδή το 131% της κανονικής τιμής ολόκληρου του μήνα. Παράλληλα, το υδρολογικό έτος βρίσκεται πλέον περίπου στο 117% της κανονικής βροχόπτωσης. Δεν έβρεξε παντού πολύ, έβρεξε εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες σε πολύ συγκεκριμένα σημεία. Αυτή ακριβώς η τοπικότητα είναι το κύριο χαρακτηριστικό και η βασική δυσκολία στην πρόγνωση των θερινών καταιγίδων», κατέληξε.

Υποχωρούν οι βροχές

«Αύριο τα φαινόμενα αναμένεται να είναι πιο περιορισμένα και να επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά και το εσωτερικό κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Από την Πέμπτη η ασταθής αέρια μάζα υποχωρεί. Ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος και η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή άνοδο, φθάνοντας μέχρι την Παρασκευή πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές», σημειώνει ο κ. Τύμβιος.

Όσον αφορά στα φαινόμενα που προηγήθηκαν, εξήγησε πως «η περιοχή μας επηρεάζεται τις τελευταίες ημέρες από ασταθή αέρια μάζα. Ως μετεωρολογική έννοια, η αστάθεια είναι η τάση της ατμόσφαιρας να αναποδογυριστεί, δηλαδή το κάτω μέρος της να μεταφερθεί ψηλότερα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία νεφών από την υγρασία που μεταφέρεται από την επιφάνεια στα ψηλότερα στρώματα».

Η αστάθεια αυτή, ανέφερε, σε συνδυασμό με την έντονη θέρμανση του εδάφους, την παρουσία υγρασίας και τις τοπικές συγκλίσεις των ανέμων, ευνόησε την ταχεία ανάπτυξη κατακόρυφων νεφώσεων.

Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν, επίσης, η ορογραφία και οι θαλάσσιες αύρες. Οι καταιγίδες αναπτύχθηκαν κυρίως πάνω από τα ορεινά και το εσωτερικό κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και στη συνέχεια επηρέασαν τοπικά γειτονικές περιοχές.