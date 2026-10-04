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Σε οδική σύγκρουση που συνέβη γύρω στις 6.45 χθες το απόγευμα στην Ανθούπολη, έχασε τη ζωή της η Φωτεινή Πασχάλη, 67 ετών.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ενώ η 67χρονη οδηγούσε το αυτοκίνητο της στην οδό Σποράδων, έχασε τον έλεγχο του οχήματος της και αφού ανέβηκε σε πεζοδρόμιο, προσέκρουσε σε περιτοίχισμα όπου και ακινητοποιήθηκε.

Η Πασχάλη, ο οποία δεν έφερε προστατευτική ζώνη, εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του αυτοκινήτου της και χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό της. Ακολούθως, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου ο επί καθήκοντι ιατρός πιστοποίησε το θάνατο της.

Η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.