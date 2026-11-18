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Σε εκκένωση περισσότερων από 10 σχολείων στη Γαλικία, στη βορειοδυτική Ισπανία, προχώρησαν οι Αρχές την Τετάρτη (18/11), έπειτα από απειλές για τοποθέτηση βομβών, οι οποίες αποδείχθηκαν ψευδείς. Σύμφωνα με την Εθνική Αστυνομία της χώρας, το περιστατικό σημειώθηκε μόλις μία εβδομάδα μετά από αντίστοιχες ψευδείς απειλές που είχαν ως στόχο χιλιάδες σχολεία στην Ιταλία.

Τα emails στάλθηκαν απευθείας στα σχολεία, τόνισε εκπρόσωπος της αστυνομίας, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το περιεχόμενό τους. Ο ίδιος ανέφερε ότι οι αρχές δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν τον ακριβή αριθμό των σχολείων που έγιναν στόχος.

Ειδικές αστυνομικές μονάδες δεν εντόπισαν ύποπτους μηχανισμούς.

🔴 La Policía Nacional desaloja al menos 16 colegios en A Coruña dentro de una campaña de amenazas de bomba que afecta a toda Galiciahttps://t.co/sC7QYMbg9H pic.twitter.com/mCea9SvHG7 — La Opinión A Coruña (@laopinioncoruna) November 18, 2026

Οι απειλές αυτές αποτελούν το πιο πρόσφατο περιστατικό σε μια σειρά από ψευδείς συναγερμούς και κυβερνοεπιθέσεις, οι οποίες έχουν στοχεύσει επίσης σούπερ μάρκετ, τράπεζες αίματος, συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και ραδιοτηλεοπτικούς φορείς σε όλη την Ευρώπη.

La policía llega con los guías caninos para revisar los centros que recibieron las amenazas de bomba en A Coruña #acoruña #coruña #lacoruña #galicia #quincemil15000 pic.twitter.com/3ysTwzNgDJ November 18, 2026

Η ιταλική κυβέρνηση ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η εκκένωση δημόσιων κτηρίων θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο αν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις κινδύνου.

Οι αρχές στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και την Ιρλανδία τόνισαν την περασμένη εβδομάδα ότι πολλά σχολεία έλαβαν παρόμοια απειλητικά μηνύματα από το εξωτερικό, ωστόσο έκριναν τις απειλές αυτές ψευδείς και επέτρεψαν τη συνέχιση των μαθημάτων.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι υποψιάζονται ότι η Ρωσία ενδέχεται να βρίσκεται πίσω από μια εκστρατεία πρόκλησης αναστάτωσης στην καθημερινή ζωή ευρωπαϊκών κρατών που στηρίζουν την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή. Η Ρωσία αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή και κατηγορεί τη Δύση για εκστρατεία δυσφήμισης.

cnn.gr