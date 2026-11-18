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Στις 17 Απριλίου 2027 προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί η πρώτη, ισχυρή φάση του Κέντρου Διοίκησης, Ελέγχου και Επικοινωνιών (C3), που βρίσκεται στον πυρήνα του σχεδίου «Αστυνομία 2030» για τον συνολικό εκσυγχρονισμό της Αστυνομίας Κύπρου. Το έργο, η ολοκλήρωση του οποίου τοποθετείται σε ορίζοντα 30 μηνών, αποσκοπεί στη συγκέντρωση πληροφοριών, στον καλύτερο συντονισμό των αστυνομικών δυνάμεων και στην ταχύτερη διαχείριση περιστατικών.

Το χρονοδιάγραμμα και τις βασικές αλλαγές που προωθούνται παρουσίασε σήμερα, ο Αρχηγός Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, σε γεύμα εργασίας με εκπροσώπους των Μέσων Ενημέρωσης στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. Στόχος του στρατηγικού σχεδίου, όπως ανέπτυξε, είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή Αστυνομία, με μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη του εγκλήματος, στην ασφάλεια των πολιτών και στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση κρίσεων.

Κατά την παρουσίασή του, ο Αρχηγός συνέδεσε την ανάγκη αναδιοργάνωσης με τις αυξημένες απαιτήσεις που προκύπτουν από το οργανωμένο έγκλημα, τις κυβερνοαπειλές, και τις διαρκώς μεταβαλλόμενες κρίσεις και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Όπως ανέφερε, η πίεση στο προσωπικό και ο κατακερματισμός των διαδικασιών καθιστούν αναγκαία την αλλαγή τόσο των τεχνολογικών εργαλείων όσο και του τρόπου διοίκησης και συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών.

Ενιαία εικόνα αντί για κατακερματισμένες πληροφορίες

Σήμερα, σύμφωνα με τον Αρχηγό, οι πληροφορίες διακινούνται μέσω διαφορετικών συστημάτων, ο επιχειρησιακός συντονισμός βασίζεται σε χειροκίνητες διαδικασίες και η εικόνα των διαθέσιμων δυνάμεων είναι περιορισμένη. Με το νέο μοντέλο, το C3 φιλοδοξεί να εξασφαλίσει ενιαία διαχείριση συμβάντων, κοινή επιχειρησιακή εικόνα σε πραγματικό χρόνο και καλύτερη κατανομή των δυνάμεων ανάλογα με τη σοβαρότητα των περιστατικών.

Το Κέντρο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο χαρτοφυλάκιο αλλαγών, το οποίο περιλαμβάνει την πληροφοριακή αστυνόμευση (Intelligence-Led Policing), την αξιοποίηση δεδομένων για την επιχειρησιακή και στρατηγική λήψη αποφάσεων, την αναβάθμιση πληροφοριακών υποδομών και την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας. Στον τεχνολογικό σχεδιασμό περιλαμβάνονται και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Οι αλλαγές για αστυνομικούς και πολίτες

Το πρόγραμμα στηρίζεται σε τρεις πυλώνες την επιχειρησιακή ικανότητα, το ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνολογία. Προβλέπει, μεταξύ άλλων, ενίσχυση της αντιμετώπισης του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, αναβάθμιση της εκπαίδευσης, σαφέστερους ρόλους για τα μέλη της Δύναμης και λιγότερες επανακαταχωρίσεις στοιχείων που επιβαρύνουν την καθημερινή εργασία.

Για τους πολίτες, η σχεδιαζόμενη αλλαγή αποσκοπεί σε ταχύτερη ανταπόκριση, καλύτερη αξιολόγηση και πρόληψη περιστατικών, σύγχρονα κανάλια επικοινωνίας και μεγαλύτερη διαφάνεια. Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνεται επίσης η οργανωτική ενίσχυση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).

Προϋπόθεση για την εφαρμογή των έργων θεωρείται, βάσει του σχεδίου, η κοινή διακυβέρνηση, με σαφείς αρμοδιότητες, ενιαία παρακολούθηση και συντονισμό των επιμέρους δράσεων. Στην παρουσίαση εγινε και ειδική αναφορά στη διαχείριση των εξαρτήσεων μεταξύ του C3, των τεχνολογικών συστημάτων, της πληροφοριακής αστυνόμευσης και των οργανωτικών αλλαγών.

Το πλαίσιο και το στοίχημα της εφαρμογής

Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μελέτη για τη δημιουργία του C3. Όπως είχε καταγράψει ο «Φ», ο σχεδιασμός προβλέπει συγκέντρωση επιχειρησιακών πληροφοριών από Αστυνομικούς Σταθμούς και Υπηρεσίες, δυνατότητα αξιοποίησης εικόνας από κάμερες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ελικόπτερα, καθώς και αποτύπωση της θέσης αστυνομικών οχημάτων σε χάρτη.

Πέραν της τεχνολογίας, καθοριστικό ζήτημα παραμένει η στελέχωση του Κέντρου και η κατάρτιση των μελών που θα αναλάβουν τη λειτουργία του.