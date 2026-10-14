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Ξεδιπλώνει τον οδικό χάρτη για το μεγαλεπήβολο σχέδιο «Αστυνομία 2030», ο Αρχηγός Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης, ο οποίος έχει αρχίσει ένα κύκλο ενημερωτικών συναντήσεων με τα μέλη του Σώματος, που θα συνεχιστεί μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο του οράματος για εκσυγχρονισμό του Σώματος βρίσκεται και η δημιουργία του Κέντρου Διοίκησης, Ελέγχου και Επικοινωνιών, γνωστού ως C3, με την στελέχωση του να αποτελεί, ενδεχομένως, ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα για την ηγεσία.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει στη διάθεση του ο «Φ», οι συναντήσεις του Αρχηγού θα εκτείνονται από τις κεντρικές υπηρεσίες, τις επιχειρησιακές μονάδες, τις επαρχιακές διευθύνσεις μέχρι και τους δόκιμους αστυνομικούς, ενώ ήδη έχει πραγματοποιηθεί η πρώτη επαφή με τους Αστυνομικούς Διευθυντές και Διοικητές στις 9 Οκτωβρίου.

Προχθές Δευτέρα, έγιναν συναντήσεις με τον Αρχηγό να βλέπει 146 άτομα από το Τμήμα Τροχαίας του Αρχηγείου, 53 από το Τμήμα Τεχνολογικής Ανάπτυξης, 32 από το Τμήμα Πληροφορικής, 45 από την Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών, 15 από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας, 45 από τη Διεύθυνση Οικονομικών και 77 μέλη από τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας.

Την ίδια ημέρα, οι παρουσιάσεις έγιναν στο Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος με 203 άτομα, τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού με 143, τη Διεύθυνση Στρατηγικής και Διαχείρισης Αλλαγής με 12 και τη Διεύθυνση Επαγγελματικών Προτύπων και Επιθεωρήσεως με 9.

Χθες, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις στην Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας, με 1.004 άτομα, και στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, με 631.

Για σήμερα, ακολουθούν η Διεύθυνση Ασφάλειας Αεροδρομίων με 154 άτομα και η Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων με 48. Αύριο Πέμπτη, σειρά παίρνουν η Μονάδα Προεδρικής Φρουράς με 111, η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών με 201, η Υπηρεσία Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών με 72 και η Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης με 394 άτομα.

Την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου, προγραμματίζεται η παρουσίαση στην Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου, με 145 άτομα, ενώ στις 19 Οκτωβρίου ακολουθούν η Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού με 568 άτομα και η Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία με 266. Ο κύκλος στις επαρχιακές διευθύνσεις θα συνεχιστεί και στην Πάφο στις 27 Οκτωβρίου, με 277 άτομα, ενώ, αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 30 Οκτωβρίου στη Λάρνακα με 382 και στην Αμμόχωστο με 242 άτομα αντίστοιχα.

Ξεχωριστή θέση, στο πρόγραμμα Αρναούτη, έχουν η Αστυνομική Ακαδημία και οι δόκιμοι. Στις 23 Οκτωβρίου προβλέπεται ενημέρωση 39 ατόμων της Ακαδημίας, 208 δοκίμων και 163 που υπηρετούν στις επαρχίες, ενώ στις 26 Οκτωβρίου προβλέπεται ενημέρωση 67 δοκίμων της ΜΜΑΔ και άλλων 136.

Ιδιαίτερα φιλόδοξο χαρακτήρισε το πρόγραμμα ο πρόεδρος του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της συντεχνίας «Ισότητα», Νίκος Λοϊζίδης, ο οποίος τόνισε τη στήριξη των μελών, στον σχεδιασμό του Σώματος, θέτοντας παράλληλα το ερώτημα, «εμείς οι αστυνομικοί στηρίζουμε το πρόγραμμα 2030. Ο Αρχηγός Αστυνομίας, στηρίζει τους αστυνομικούς για τα εργασιακά τους αιτήματα;».

Το στοίχημα για το σχεδιασμό «C3»

Στόχος ο συντονισμός Σταθμών, Τμημάτων και Υπηρεσιών για καλύτερη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων

Ιδιαίτερο βάρος έχει το Κέντρο Διοίκησης, Ελέγχου και Επικοινωνιών, το C3. Η Αστυνομία ανακοίνωσε την έναρξη υλοποίησής του, συνδέοντάς το με την επιδίωξη να βελτιωθούν τόσο ο χειρισμός των περιστατικών όσο και η επικοινωνία με τους πολίτες. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο προορίζεται ώστε να συντονίζει τις Υπηρεσίες για την καλύτερη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων.

Όπως, μάλιστα, γνωρίζει ο «Φ», το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μελέτη για το Κέντρο, μέσω του οποίου η διοίκηση θα μπορεί να παρακολουθεί συγκεντρωμένα τις πληροφορίες που φτάνουν από Αστυνομικούς Σταθμούς και Υπηρεσίες, καθώς και εικόνα από κάμερες, drones και ελικόπτερα. Η θέση των αστυνομικών οχημάτων θα αποτυπώνεται σε χάρτη, ενώ η επικοινωνία με τους αρμόδιους αξιωματικούς θα επιτρέπει την εκτίμηση των δεδομένων και την έκδοση οδηγιών.

Το ευρύτερο πρόγραμμα προωθεί, επίσης, την πληροφοριακή αστυνόμευση, μέσω της οποίας η ανάλυση στοιχείων και κινδύνων θα χρησιμοποιείται για τον καθορισμό επιχειρησιακών προτεραιοτήτων και την καλύτερη κατανομή των διαθέσιμων πόρων.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της συντεχνίας «Ισότητα», Νίκο Λοϊζίδη, κρίσιμη παράμετρος για τη λειτουργία του C3 είναι η στελέχωση και η εκπαίδευση του προσωπικού που θα αναλάβει την αξιολόγηση πληροφοριών, τη διαχείριση περιστατικών και τον επιχειρησιακό συντονισμό, καθώς δεν προσδιορίζεται πόσα μέλη θα απαιτηθούν ούτε από ποιες Υπηρεσίες θα κληθούν να το υπηρετήσουν.

«Από εκεί και πέρα, πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τους αστυνομικούς. Χωρίς τους χιλιάδες αστυνομικούς, κανένα πρόγραμμα 2030, 2040, 2050 δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Άρα, πρέπει να υπάρξει μία συμφωνία, μία διαβούλευση, για τα ωράρια, το επίδομα επικινδυνότητας, το συνταξιοδοτικό, την πρόωρη αφυπηρέτηση, καθώς και την ασφάλεια εν ώρα καθήκοντος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αστυνομία «2030»

Ο εκσυγχρονισμός συνδυάζει αλλαγές στην επιχειρησιακή λειτουργία, στη διαχείριση και εκπαίδευση του προσωπικού και στα τεχνολογικά εργαλεία της Αστυνομίας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, προωθούνται η αναβάθμιση και διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων, η ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών. Παράλληλα, προβλέπεται συστηματικότερη αξιοποίηση πληροφοριών και ανάλυση κινδύνων για τον σχεδιασμό της αστυνομικής δράσης, ενώ στο νέο μοντέλο εντάσσεται και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.