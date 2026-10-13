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Καταζητείται ο Edisson Zarka, 39 ετών, από την Αλβανία, κάτοικος επαρχίας Λευκωσίας, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση σοβαρών αδικημάτων, που διαπράχθηκαν στις 10/10/2026, στην επαρχία Λευκωσίας.

Παρακαλείται οποιοδήποτε πρόσωπο γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.