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Έληξε ο συναγερμός στο αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης, όπου είχε κινητοποιηθεί η γερμανική αστυνομία για πιθανό περιστατικό έκτακτης ανάγκης σε αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από την Κέρκυρα, καθώς οι έλεγχοι μετά την ασφαλή προσγείωσή του δεν κατέδειξαν οποιονδήποτε κίνδυνο.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν μετά την προσγείωση του αεροσκάφους έδειξαν ότι δεν υπήρχε κάποιος κίνδυνος.

Νωρίτερα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει το αεροδρόμιο, ενώ λόγω της επιχείρησης σημειώθηκαν προβλήματα και στα δρομολόγια των λεωφορείων και του Μετρό προς το αεροδρόμιο.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε λίγο πριν από την προσγείωση της πτήσης από την Κέρκυρα. Εκπρόσωπος του αεροδρομίου επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες του γερμανικού πρακτορείου ειδήσεων dpa, είχε προηγηθεί η ενεργοποίηση κωδικού έκτακτης ανάγκης.



Μαχητικά Eurofighter συνόδευσαν το αεροσκάφος

Μάλιστα, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, πριν από την προσγείωση, μαχητικά Eurofighter της γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας είχαν αναλάβει τη συνοδεία του αεροσκάφους στον γερμανικό εναέριο χώρο, αποχωρώντας στη συνέχεια.

Σύμφωνα με τη γερμανική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, τα μαχητικά ανήκουν στην 74η Τακτική Πτέρυγα, η οποία εδρεύει στο Νόιμπουργκ αν ντερ Νόναου, στη Βαυαρία. Στη συγκεκριμένη αεροπορική βάση βρίσκονται καθημερινά δύο Eurofighter σε 24ωρη ετοιμότητα, προκειμένου να απογειωθούν άμεσα εφόσον χρειαστεί.



Είχαν προηγηθεί αναφορές για drone στο αεροδρόμιο

Προβλήματα στη λειτουργία του αεροδρομίου είχαν καταγραφεί και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (13/10), έπειτα από αναφορές για πιθανή παρουσία drone στην περιοχή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τρεις πιλότοι ανέφεραν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον ότι είχαν δει ένα άγνωστο αντικείμενο κατά τη διάρκεια απογείωσης ή προσγείωσης, το οποίο ενδεχομένως ήταν drone.

Η συνοριακή αστυνομία του αεροδρομίου ξεκίνησε αμέσως έρευνες, σε συνεργασία με τη γερμανική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκε και αστυνομικό ελικόπτερο, ωστόσο δεν εντοπίστηκε κάποιο drone.

Λόγω των ερευνών σημειώθηκαν προσωρινές διαταραχές στην εναέρια κυκλοφορία. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου, έξι πτήσεις παρουσίασαν καθυστερήσεις, συγκεκριμένα δύο αφίξεις και τέσσερις αναχωρήσεις.

Επιπλέον, δύο αεροσκάφη που επρόκειτο να προσγειωθούν στη Νυρεμβέργη εκτράπηκαν προληπτικά προς την Κολωνία και την Πράγα, προτού συνεχίσουν αργότερα προς τον αρχικό τους προορισμό.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν το περιστατικό με την πτήση από την Κέρκυρα σχετίζεται με τις προηγούμενες αναφορές για πιθανή παρουσία drone.

protothema.gr