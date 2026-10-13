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Πέραν από την Αννίτα και την Πινδάρου υπάρχουν και άλλα ίσως σοβαρά θέματα τα οποία αφορούν τον τόπο. Όπως για παράδειγμα η αναβάθμιση των υποδομών στο ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί αλλά και η αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.

Είναι ακόμα ζητήματα που αφορούν ευρύτερα την ενίσχυση της αμυντικής μας θωράκισης. Για να μην προσθέσουμε και ότι και φέτος ο προϋπολογισμός είναι πλεονασματικός και πολλά άλλα.

Αυτά είναι πολύ πιο νέα που ενδιαφέρον πολύ περισσότερο την κοινωνία και τον τόπο παρά το κομμάτι ενός κόμματος…

ΑΠΙΜ