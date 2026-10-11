Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τη δυνατότητα φιλοξενίας περισσότερων από οκτώ μεγάλων πολεμικών πλοίων και πλοίων υποστήριξης συμμαχικών χωρών επιδιώκει να αποκτήσει η Κύπρος, μέσω της επέκτασης της Ναυτικής Βάσης «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί, ενισχύοντας τον ρόλο της ως κόμβου στρατιωτικής και επιχειρησιακής υποστήριξης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του εξειδικευμένου αμυντικού οργανισμού Janes, το κυπριακό υπουργείο Άμυνας ανέθεσε σε κοινοπραξία δύο ελληνικών μελετητικών εταιρειών, των TRITON και MARNET, την εκπόνηση μελέτης διάρκειας ενός έτους για την επέκταση της βάσης.

Μιλώντας στο Janes, ο αρχιπλοίαρχος Νικόλαος Λουκάς του Πολεμικού Ναυτικού της Κύπρου διευκρίνισε ότι ο βασικός στόχος είναι η δημιουργία επαρκών θέσεων ελλιμενισμού για περισσότερα από οκτώ πολεμικά πλοία μεγάλου εκτοπίσματος και βοηθητικά σκάφη φίλιων ναυτικών δυνάμεων.

Η επέκταση θα επικεντρωθεί στις λιμενικές και θαλάσσιες υποδομές, ενώ προς το παρόν δεν προβλέπεται αύξηση της χερσαίας έκτασης της βάσης. Η μελέτη θα καθορίσει τον τελικό αριθμό θέσεων ελλιμενισμού, τις διαστάσεις των πλοίων που θα μπορούν να εξυπηρετούνται και τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Σήμερα, οι δυνατότητες της βάσης περιορίζονται ουσιαστικά στην υποστήριξη των αναγκών του Κυπριακού Ναυτικού, το οποίο διαθέτει κυρίως περιπολικά και παράκτια σκάφη. Το μεγαλύτερο πλοίο του, το «Αλασία», έχει εκτόπισμα περίπου 900 τόνων και μήκος 62 μέτρων.

Η σχεδιαζόμενη αναβάθμιση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης των αμυντικών υποδομών της Κυπριακής Δημοκρατίας, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό της αεροπορικής βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, με αμερικανική συνδρομή.

Στο Μαρί προωθείται επίσης, με αμερικανική χρηματοδότηση, η δημιουργία ελικοδρομίου ικανού να υποστηρίζει μεγάλα μεταγωγικά ελικόπτερα, μεταξύ άλλων για επιχειρήσεις εκκένωσης αμάχων από περιοχές κρίσεων.

Η νέα ναυτική υποδομή αναμένεται να διευρύνει σημαντικά τη δυνατότητα υποστήριξης ευρωπαϊκών και άλλων συμμαχικών δυνάμεων σε μια περιοχή αυξανόμενης στρατηγικής σημασίας.

Προς το παρόν, πάντως, το έργο παραμένει στο στάδιο του σχεδιασμού, χωρίς να έχουν οριστικοποιηθεί οι τεχνικές προδιαγραφές και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής.