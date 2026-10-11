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Νεκρή εντοπίστηκε 42χρονη γυναίκα από τη Λετονία με κυπριακή ταυτότητα, η οποία διέμενε τα τελευταία χρόνια σε οικία στην περιοχή Ομόνοιας, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Αστυνομία, γύρω στις 5 το απόγευμα χθες, γείτονας ενημέρωσε τις Αρχές για έντονη δυσοσμία που προερχόταν από την οικία. Μέλη της Αστυνομίας υπηρεσιών μετέβησαν στο σημείο, όπου εντοπίστηκε η σορός της γυναίκας η οποία ήταν σε κατάσταση τυμπανισμού.

Τα αίτια του θανάτου της αναμένεται να διαπιστωθούν κατά τη νεκροτομή, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο.

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση αφύσικου θανάτου.