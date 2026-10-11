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Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες, αργά χθες το απόγευμα, αρκούδα διέφυγε από το χώρο όπου διαβιεί σε πάρκο, στην περιοχή Αγίων Τριμιθιάς, στην επαρχία Λευκωσίας.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό, από τον 60χρονο ιδιοκτήτη του πάρκου, λίγο μετά τις 7:00 μ.μ. χθες. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο 60χρονος, στην προσπάθειά του να βάλει τροφή στο χώρο των αρκούδων, μία από αυτές κατάφερε να αποδράσει.

Με την πρώτη ενημέρωση για το περιστατικό, μέλη της Αστυνομίας κινητοποιήθηκαν άμεσα, με στόχο την αντιμετώπιση της κατάστασης και την διασφάλιση της προστασίας του κοινού. Στην περιοχή μετέβησαν περίπολα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκωσίας, του τοπικού Αστυνομικού Σταθμού, της ΜΜΑΔ και της Τροχαίας Αρχηγείου, καθώς και λειτουργοί της Υπηρεσίας Θήρας.

Η αρκούδα εντοπίστηκε εντός του πάρκου, από τον 60χρονο, ο οποίος κατάφερε να την οδηγήσει στον περιφραγμένο χώρο διαβίωσής της, λίγα λεπτά μετά τις 8:00 μ.μ..

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τον Αστυνομικό Σταθμό Κοκκινοτριμιθιάς.