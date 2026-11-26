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Στην εξιχνίαση ενός εγκλήματος που είχε διαπραχθεί το 2007 με θύμα την 51χρονη Μάρθα Βέγκα προχώρησαν οι αρχές της Νότιας Καρολίνα με τη βοήθεια ενός… ποτηριού χάρη στο οποίο συνέλαβαν τον δράστη, τον 47χρονο Χαβιέρ Σεγκάρα.

Ο Σεγκάρα κατηγορείται ότι τον Σεπτέμβριο του 2007 δολοφόνησε τη Βέγκα αφού πρώτα τη χτύπησε επανειλημμένα με ένα σφυρί και στη συνέχεια τη στραγγάλισε.

Η 51χρονη είχε βρεθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2007 άγρια ξυλοκοπημένη μέχρι θανάτου, μέσα στο μπάνιο του διαμερίσματός της, με τους αστυνομικούς τότε να μην εντοπίζουν ενδείξεις παραβίασης της εισόδου του σπιτιού. Ωστόσο, η μητέρα του Σεγκάρα ήταν φίλη με τη Βέγκα, ενώ ο κατηγορούμενος εκτελούσε περιστασιακά διάφορες εργασίες για λογαριασμό του θύματος.

H 51χρονη Μάρθα Βέγκα βρέθηκε άγρια δολοφονημένη στο διαμέρισμά της τον Σεπτέμβριο του 2007

Κατά την έρευνα στο διαμέρισμα της 51χρονης η σήμανση εντόπισε δύο δείγματα αίματος στον τόπο του εγκλήματος. Το ένα ταυτοποιήθηκε ως αίμα του θύματος, ενώ το δεύτερο αντιστοιχούσε σε άγνωστο άνδρα. Γενετικό υλικό DNA εντοπίστηκε επίσης κάτω από ένα νύχι της Βέγκα.

Η υπόθεση παρέμεινε ανεξιχνίαστη μέχρι τον Μάιο του 2022, όταν η εισαγγελία του Κουίνς και η αστυνομία της Νέας Υόρκης συνεργάστηκαν με την εταιρεία Othram Inc., προκειμένου να δημιουργήσουν, μέσω προηγμένης ανάλυσης DNA, ένα γενεαλογικό προφίλ του υπόπτου από το αίμα που είχε βρεθεί στον τόπο του εγκλήματος.

Στη συνέχεια, η μονάδα ανεξιχνίαστων υποθέσεων της εισαγγελίας του Κουίνς κατασκεύασε ένα γενεαλογικό δέντρο, το οποίο τελικά οδήγησε στον Σεγκάρα, ο οποίος διέμενε στη Νότια Καρολίνα.

Τον Μάιο, αστυνομικοί από τη Νέα Υόρκη ταξίδεψαν στη Νότια Καρολίνα όπου έθεσαν υπό παρακολούθηση τον 47χρονο και τελικά περισυνέλεξαν ένα ποτήρι που είχε πετάξει. Η ανάλυση DNA στο αντικείμενο αυτό ταυτίστηκε με το γενετικό υλικό που είχε εντοπιστεί στον τόπο της δολοφονίας το 2007.

Ο Σεγκάρα συνελήφθη, τελικά, στις 4 Νοεμβρίου και μεταφέρθηκε την Τρίτη στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να του απαγγελθεί η κατηγορία της ανθρωποκτονίας με τα κίνητρα της δολοφονίας να παραμένουν αδιευκρίνιστα.

BREAKING: After 19 years, a DNA match leads to an arrest. Detectives walked Javier Segarra out of the 112th Precinct in handcuffs Tuesday.



He's charged with the 2007 murder of Martha Vega, 51, who was found beaten and strangled in her Ridgewood home.



Prosecutors say genetic… pic.twitter.com/Epkzz0RZZ0 November 25, 2026

Ο δικηγόρος του Σεγκάρα, Γκάρνετ Σάλιβαν, δήλωσε στην εφημερίδα The Post ότι θα εξετάσει διεξοδικά τα στοιχεία DNA που προέκυψαν από την έρευνα. Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι ο πελάτης του παραδέχθηκε σε συνομιλία με την αστυνομία ότι γνώριζε τη Βέγκα, αρνήθηκε όμως ότι τη δολοφόνησε. Σύμφωνα με τον Σάλιβαν, ο Σεγκάρα είχε εργαστεί για αρκετά χρόνια ως φύλακας ασφαλείας στη Νέα Υόρκη, ενώ πιο πρόσφατα εργαζόταν ως καθαριστής στη Νότια Καρολίνα.

Αν και ο Σεγκάρα δήλωσε αθώος, κρίθηκε προφυλακιστέος κατά την πρώτη εμφάνισή του ενώπιον του δικαστηρίου, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

protothema.gr