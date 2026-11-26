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Ένα απίστευτο κυκλοφοριακό κομφούζιο καταγράφεται στους αιθέρες των ΗΠΑ, καθώς εκατομμύρια Αμερικανοί ταξιδεύουν για να περάσουν την Ημέρα των Ευχαριστιών με τις οικογένειες και τους φίλους τους.

Η φετινή εορταστική περίοδος αναμένεται να είναι η πιο πολυσύχναστη των τελευταίων 16 ετών για τις αερομεταφορές στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Ειδικότερα, η υπηρεσία προβλέπει συνολικά 417.775 πτήσεις από τις 23 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου. Η ημέρα με τη μεγαλύτερη κίνηση ήταν η Τρίτη 24 Νοεμβρίου, για την οποία είχαν προβλεφθεί 52.345 πτήσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Una animación de seguimiento de vuelos, proporcionada por AirNav Systems, muestra el incremento del tráfico aéreo sobre Estados Unidos entre la noche del martes 24 y el miércoles 25 de noviembre, mientras millones de estadounidenses se preparan para celebrar esta festividad.



La… pic.twitter.com/ouNQxDNCRA — LA CRÓNICA (@lacronicacom) November 26, 2026

Απίστευτη… κίνηση στους αιθέρες

Το βίντεο της εταιρείας παρακολούθησης πτήσεων AirNav Systems καταγράφει τις απογειώσεις αεροσκαφών σε διάστημα 12 ωρών, από το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου έως το βράδυ της Τρίτης 24 Νοεμβρίου.

Αντίστοιχα αυξημένη είναι η κίνηση και στους ελέγχους ασφαλείας των αεροδρομίων.

Η Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) αναμένει να ελέγξει περίπου 17,6 εκατομμύρια επιβάτες έως τις 30 Νοεμβρίου. Η μεγαλύτερη πίεση αναμένεται την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, όταν εκτιμάται ότι περισσότεροι από τρία εκατομμύρια ταξιδιώτες θα περάσουν από τα σημεία ελέγχου.

Ο καιρός και οι καθυστερήσεις προβληματίζουν τις αρχές

Η αυξημένη επιβατική κίνηση συνοδεύεται από τον κίνδυνο καθυστερήσεων, καθώς οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία των αεροδρομίων. Η FAA είχε προειδοποιήσει για καταιγίδες στη Φλόριντα και στις ακτές του Κόλπου, βροχοπτώσεις στα νοτιοανατολικά και βροχές με ισχυρούς ανέμους στα βορειοανατολικά των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της ημέρας των Ευχαριστιών.

Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ συγκρότησε ειδική διυπηρεσιακή ομάδα εργασίας, στην οποία συμμετέχουν στελέχη της FAA, των υπουργείων Μεταφορών και Άμυνας, καθώς και του Γραφείου του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών. Η ομάδα έχει αναλάβει να παρακολουθεί τη λειτουργία του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας και να συμβάλει στην αποτροπή τεχνικών προβλημάτων σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης ζήτησης.

Σημειώνεται πως η Ημέρα των Ευχαριστιών γιορτάζεται σήμερα, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες οικογενειακές γιορτές στις ΗΠΑ. Κάθε χρόνο εκατομμύρια Αμερικανοί ταξιδεύουν σε άλλες πόλεις και πολιτείες για να βρεθούν με τους δικούς τους ανθρώπους γύρω από το παραδοσιακό γιορτινό τραπέζι.

protothema.gr