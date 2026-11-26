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«Δεν θεωρώ ότι πλέον είναι εφικτή η εφαρμογή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης την 1η Ιανουαρίου» δήλωσε χθες η πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου. Πρόκειται ίσως για την πρώτη φορά κατά την οποία πολιτειακός αξιωματούχος τοποθετείται τόσο ξεκάθαρα σε σχέση με το χρονικό πλαίσιο υλοποίησης της μεταρρύθμισης, τονίζοντας ότι τα πλαίσια που έθεσε η Κυβέρνηση για το συγκεκριμένο ζήτημα δεν είναι πλέον εφικτό να τηρηθούν.

Από τα όσα ανέφερε το πρωί της Πέμπτης στο Πρωινό Δρομολόγιο του ΡΙΚ ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Αντρέας Μάτσας συνάγεται πως πιθανότερο σενάριο πλέον είναι να καθοριστεί ως νέο χρονοδιάγραμμα για έναρξη εφαρμογής της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης η 1η Μαϊου 2027. Σύμφωνα με τον κ. Μάτσα, η καθυστέρηση στην κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή οφείλεται σε νομικά ζητήματα που εντόπισε η Νομική Υπηρεσία και τα οποία είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν σύντομα.

Η Αννίτα Δημητρίου παραλλήλισε χθες τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη με την φορολογική μεταρρύθμιση. Ωστόσο, σε ακόμη χειρότερο σημείο, όπως είπε εμφαντικά. «Παλαιότερα είχα αναφέρει ότι το ζήτημα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, θυμίζει ντεζαβού τη φορολογική. Σήμερα, θα πω ότι τώρα είναι ακόμη χειρότερα τα δεδομένα. Τουλάχιστον η φορολογική μεταρρύθμιση είχε κατατεθεί στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και το ψηφίσαμε με έκτακτες συνεδρίες μέχρι και τις 24 Δεκεμβρίου πέρυσι. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα ενώπιον μας», τόνισε.

«Η Βουλή εκβιάζεται»

Μιλώντας στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου για τα πεπραγμένα της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου και ερωτηθείσα για το θέμα, η Αννίτα Δημητρίου επισήμανε χθες ότι «με θεσμικό σεβασμό, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορούμε τελευταία στιγμή να καταθέτουμε τέτοια νομοσχέδια, τα οποία θα επηρεάσουν και τους μελλοντικούς εργαζόμενους». Για να προσθέσει στο ίδιο μήκος κύματος, ότι «η Βουλή εκβιάζεται, σε εισαγωγικά», όπως είπε «και πιέζεται με τρόπο που περιορίζεται ο ρόλος της. Με αυτά τα δεδομένα, δεν έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε ή αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε όταν δεν έχουμε τον χρόνο να εξετάσουμε σε βάθος το νομοσχέδιο», συμπλήρωσε.

Όσον αφορά τον διάλογο, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη με τους κοινωνικούς εταίρους στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, η πρόεδρος της Βουλής επισήμανε ότι δεν υπάρχουν καν οι συναινέσεις σε αυτό το επίπεδο. «Κι αυτό αντιλαμβάνεστε από μόνο του δημιουργεί ένα τεράστιο ζήτημα. Δεν ξέρω πότε θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση στη Βουλή, ξέρω ότι είμαστε σχεδόν στην ψήφιση του προϋπολογισμού, στο τέλος Νοεμβρίου».

Αναδρομικότητα

Μετά και τις χθεσινές δηλώσεις της προέδρου της Βουλής, ενδεχομένως να χρειαστεί να εξεταστεί ακόμη πιο εκτεταμένα το ζήτημα της αναδρομικότητας στο κυβερνητικό νομοσχέδιο. Δηλαδή, σε περίπτωση που αυτό ψηφιστεί αργότερα το 2027, οι αυξήσεις στις συντάξεις να ισχύουν από τον Ιανουάριο.

Σημειώνεται ότι όσες φορές είχε ερωτηθεί επί τούτου ο υπουργός Εργασίας, απάντησε ότι στόχος είναι να ψηφιστεί το νομοσχέδιο και να εφαρμοστεί η μεταρρύθμιση της 1η Ιανουαρίου. Ωστόσο, αριθμός βουλευτών είχε επισημάνει ότι το νομοθετικό Σώμα δεν είναι σε θέση να αποφασίσει αύξηση των εξόδων της κυβέρνησης, επομένως δεν μπορεί να ψηφίσει από μόνη της για την αναδρομικότητα του νομοσχεδίου, μετά που αυτό θα ψηφιστεί. Ως εκ τούτου, πρόκειται για κάτι που θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση

Βλέπει εργοδότες

Στο μεταξύ, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, σήμερα το πρωί θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του υπουργού Εργασίας με τους εκπροσώπους της εργοδοτικής πλευράς (ΚΕΒΕ και ΟΕΒ) για το θέμα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί η συνάντηση του κ. Μουσιούττα με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, στα πλαίσια της νέας τακτικής που εγκαινίασε ο υπουργός Εργασίας, να βλέπει ξεχωριστά τις δυο ομάδες των κοινωνικών εταίρων. Πάντως, μέχρι στιγμής δεν υπήρξε πληροφόρηση κατά πόσο θα αναβληθεί η συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος την προσεχή Δευτέρα.