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Η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων (ΒΒ) προχώρησε στον διορισμό της πρώτης γυναίκας επικεφαλής Αστυνομικής Διεύθυνσης στην ιστορία της, με την Ανώτερη Αστυνόμο (Detective Chief Superintendent) Tina Lowe να αναλαμβάνει επίσημα τα νέα της καθήκοντα τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια τελετής ορκωμοσίας που πραγματοποιήθηκε στο Αρχηγείο της Αστυνομίας των ΒΒ, στην Επισκοπή.

Η νέα επικεφαλής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικών Περιοχών των ΒΒ διαθέτει 30 χρόνια αστυνομικής υπηρεσίας και εμπειρίας, έχοντας προηγουμένως υπηρετήσει στην Αστυνομία του Χάμσαϊρ και της Νήσου Γουάιτ (Hampshire and Isle of Wight Constabulary) στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της τελετής, εξέφρασε την υπερηφάνεια και τον ενθουσιασμό της για την ανάληψη των νέων της καθηκόντων, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της να συνεχίσει και να ενισχύσει το έργο και τα επιτεύγματα της Αστυνομίας των ΒΒ.

Η ίδια δήλωσε: «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα το γεγονός ότι είμαι η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει τη θέση της επικεφαλής Αστυνομικής Διεύθυνσης στην ιστορία της Αστυνομίας των ΒΒ και προσβλέπω στη συνέχιση του εξαιρετικού έργου που επιτελεί η Αστυνομική Δύναμη των ΒΒ».