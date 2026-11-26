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Υπηρεσίες που δεν προσφέρθηκαν αλλά χρεώθηκαν στο ΓεΣΥ, επισκέψεις ασθενών που δεν πραγματοποιήθηκαν, παροχή υπηρεσιών από μη εγγεγραμμένο άτομο και υποβολή απαιτήσεων για αποζημίωση καρδιολογικών εξετάσεων χωρίς τεκμηρίωση.

Συνολικά, ο ΟΑΥ, τον περασμένο μήνα, επέβαλε διοικητικά πρόστιμα ύψους €19.000 σε 16 παροχείς υπηρεσιών υγείας του ΓεΣΥ, ενώ προχώρησε και στην ανάκτηση αμοιβών ύψους περίπου €34.000.

Στη λίστα των παροχέων στους οποίους επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα περιλαμβάνονται 13 καρδιολόγοι, δύο φυσιοθεραπευτές και ένας λογοπαθολόγος. Σε δύο περιπτώσεις, αφορμή για τη διενέργεια των ερευνών αποτέλεσαν παράπονα δικαιούχων του ΓεΣΥ.

Το μεγαλύτερο μέρος των διοικητικών προστίμων και σχεδόν το σύνολο των χρημάτων που ανακτήθηκαν από τον ΟΑΥ αφορούν υποθέσεις 13 καρδιολόγων του ΓεΣΥ.

Όπως αναφέρει ο Οργανισμός, οι συγκεκριμένοι γιατροί υπέβαλλαν απαιτήσεις για αποζημίωση της δραστηριότητας με κωδικό CY161, επισυνάπτοντας αρχεία τα οποία δεν πληρούσαν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που καθορίζονται σε σχετική ανακοίνωση του ΟΑΥ, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2021.

Ο συγκεκριμένος κωδικός αφορά δύο εξετάσεις οι οποίες αποζημιώνονται μαζί από το ΓεΣΥ. Πρόκειται για το πλήρες υπερηχογράφημα καρδιάς με Doppler και το ηλεκτροκαρδιογράφημα με ερμηνεία και έκθεση.

Συγκεκριμένα, από τα αρχεία που υποβάλλονταν απουσίαζαν, κατά περίπτωση, το συμπέρασμα της εξέτασης, οι μετρήσεις της καρδιάς ή και η εικόνα του ηλεκτροκαρδιογραφήματος.

Πρόκειται, δηλαδή, για ουσιαστικά στοιχεία των ίδιων των εξετάσεων, τα οποία απαιτούνται για την τεκμηρίωση των απαιτήσεων αποζημίωσης και τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων από τον ΟΑΥ.

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες του Οργανισμού οδήγησε στην επιβολή διοικητικών προστίμων συνολικού ύψους €12.700 και στον συμψηφισμό αμοιβών ύψους €33.000.

Συνολικά, το ποσό των προστίμων και των ανακτήσεων αμοιβών που αφορούν αποκλειστικά τις υποθέσεις των 13 καρδιολόγων ανέρχεται στις €45.700.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση φυσιοθεραπευτή, σε βάρος του οποίου ο ΟΑΥ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους €5.000, έπειτα από διερεύνηση παραπόνου δικαιούχου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος φυσιοθεραπευτής καταχωρούσε επισκέψεις στο σύστημα πληροφορικής του ΓεΣΥ και υπέβαλλε απαιτήσεις για καταβολή αμοιβής για δραστηριότητες τις οποίες δεν είχε πραγματοποιήσει.

Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι στον συγκεκριμένο δικαιούχο είχαν παρασχεθεί υπηρεσίες φυσιοθεραπείας από άλλο άτομο, το οποίο, κατά τον χρόνο παροχής των υπηρεσιών, δεν ήταν εγγεγραμμένο ούτε στον ΟΑΥ ούτε στον Σύλλογο Φυσιοθεραπευτών Κύπρου.

Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι οι επισκέψεις δεν καταχωρούνταν κατά την ώρα προσέλευσης του δικαιούχου στο φυσιοθεραπευτικό κέντρο.

Σε δεύτερη περίπτωση, επίσης έπειτα από παράπονο δικαιούχου, ο ΟΑΥ διαπίστωσε ότι φυσιοθεραπευτής είχε καταχωρίσει επίσκεψη και είχε υποβάλει απαίτηση για καταβολή αμοιβής, χωρίς ο δικαιούχος να τον έχει επισκεφθεί.

Στον συγκεκριμένο φυσιοθεραπευτή επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους €300.

Διοικητικό πρόστιμο ύψους €1.000 επιβλήθηκε σε λογοπαθολόγο, ο οποίος, σύμφωνα με τα ευρήματα του ΟΑΥ, υπέβαλλε απαιτήσεις για αποζημίωση εξέτασης κατάποσης με βιντεοφθοροσκόπηση σε σημαντικό αριθμό επισκέψεων.

Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι σε καμία από τις υπό εξέταση απαιτήσεις δεν είχε πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη εξέταση.

Ο Οργανισμός προχώρησε και σε συμψηφισμό αμοιβών ύψους €780.