Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ένα συμπλήρωμα διατροφής που λαμβάνουμε για την ενίσχυση των μαλλιών ή των νυχιών μας μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα σημαντικών εργαστηριακών εξετάσεων, οδηγώντας ακόμη και σε λανθασμένη διάγνωση.

Πρόκειται για τη βιοτίνη, γνωστή και ως βιταμίνη Β7, η οποία περιλαμβάνεται σε αρκετά πολυβιταμινούχα σκευάσματα και συμπληρώματα διατροφής που προορίζονται για την υγεία του δέρματος, των μαλλιών και των νυχιών.

Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) έχει εκδώσει σχετικές προειδοποιήσεις, επισημαίνοντας ότι η παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων βιοτίνης στο αίμα μπορεί να επηρεάσει την αξιοπιστία συγκεκριμένων εργαστηριακών μεθόδων.

Ποιες εξετάσεις μπορεί να επηρεαστούν

Μεταξύ των εξετάσεων που ενδέχεται να επηρεαστούν περιλαμβάνονται ορισμένες ορμονικές εξετάσεις, όπως αυτές του θυρεοειδούς, αλλά και μετρήσεις της καρδιακής τροπονίνης, ενός σημαντικού δείκτη που χρησιμοποιείται κατά τη διερεύνηση περιστατικών ύποπτων για έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Ιδιαίτερη ανησυχία έχει εκφράσει ο FDA για την πιθανότητα καταγραφής ψευδώς χαμηλών τιμών τροπονίνης.

Ανάλογα με την εργαστηριακή μέθοδο που χρησιμοποιείται, η βιοτίνη μπορεί να οδηγήσει σε ψευδώς αυξημένες ή μειωμένες τιμές, χωρίς αυτές να ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση της υγείας του εξεταζόμενου.

Δεν επηρεάζονται, ωστόσο, όλες οι εργαστηριακές εξετάσεις ούτε όλες οι διαγνωστικές μέθοδοι.

Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

Πριν από τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων:

Ενημερώνουμε τον γιατρό και το εργαστήριο για όλα τα συμπληρώματα διατροφής που λαμβάνουμε.

Ελέγχουμε τη σύνθεση των πολυβιταμινούχων σκευασμάτων μας για τυχόν περιεκτικότητα σε βιοτίνη.

Αναφέρουμε τη δοσολογία και την ώρα κατά την οποία λάβαμε την τελευταία δόση.

Ζητούμε οδηγίες για το εάν απαιτείται προσωρινή διακοπή του συμπληρώματος πριν από την αιμοληψία.

Δεν υπάρχει ενιαίο χρονικό διάστημα διακοπής που να ισχύει για όλα τα σκευάσματα και όλες τις εξετάσεις. Οι σχετικές οδηγίες εξαρτώνται, μεταξύ άλλων, από τη δόση και την εργαστηριακή μέθοδο.

Σε περίπτωση επείγοντος προβλήματος υγείας δεν καθυστερούμε την αναζήτηση ιατρικής βοήθειας λόγω της λήψης βιοτίνης, αλλά ενημερώνουμε σχετικά τους επαγγελματίες υγείας.