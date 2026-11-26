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Εκατοντάδες θέσεις εργασίας ανοίγουν σε όλα σχεδόν τα τμήματα και τα υπουργεία της κρατικής μηχανής. Μάλιστα, εντός Δεκεμβρίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να παρακαθίσουν στις γραπτές κυβερνητικές εξετάσεις, οι οποίες θα διεξαχθούν μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου του 2027.

Η μετάθεση των εξετάσεων στο πρώτο τετράμηνο του 2027, αλλά και η κατάθεση των καταλόγων θέσεων, έγιναν λόγω της καθυστέρησης στην έγκριση του νομοσχεδίου με το οποίο θα αλλάξει το σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο.

Σύμφωνα με τους καταλόγους θέσεων για το 2026, τους οποίους θα εγκρίνει από εβδομάδας η Ολομέλεια της Βουλής, οι συγκεκριμένες θέσεις θα δημοσιευθούν τους πρώτους μήνες του 2026.

Κατά τη χθεσινή συζήτηση στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, δεν ξεκαθαρίστηκε ο αριθμός των θέσεων που θα πληρωθούν, ωστόσο δόθηκαν στοιχεία για τα τμήματα, τις υπηρεσίες και τα υπουργεία στα οποία θα ανοίξουν θέσεις.

Αναλυτικά, θα ανοίξουν θέσεις στα εξής τμήματα:

– Οι θέσεις εισδοχής της κλίμακας Α7 αφορούν 74 τμήματα, υπηρεσίες και υπουργεία. Για τις συγκεκριμένες θέσεις απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών. Η γραπτή εξέταση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Μαρτίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η γραπτή εξέταση για τις συγκεκριμένες θέσεις θα διαφοροποιηθεί από τη γραπτή εξέταση που διενεργήθηκε κατά τα προηγούμενα χρόνια και θα αποτελείται από ένα εξεταστικό δοκίμιο (Γλωσσική Ικανότητα). Σύμφωνα με την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), θα αφορά την κατανόηση γραπτού λόγου, την ανάγνωση σύντομων κειμένων ή οδηγιών, την κατανόηση βασικών γλωσσικών δομών και λεξιλογίου της ελληνικής γλώσσας και θα αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής). Το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου θα δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για τις εξετάσεις.

– Οι θέσεις εισδοχής στη Δημόσια Υπηρεσία, των οποίων η αρχική μισθολογική κλίμακα είναι η Α8, θα καλύψουν τις ανάγκες σε 67 τμήματα και υπηρεσίες. Για τις συγκεκριμένες θέσεις απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΕΔΥ, η οποία ανέθεσε τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου. Η γραπτή εξέταση για τις θέσεις εισδοχής στη Δημόσια Υπηρεσία, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, θα είναι όπως και κατά τις προηγούμενες χρονιές. Δηλαδή, θα διεξαχθεί εξέταση ικανοτήτων, η οποία θα αποτελείται από τα θέματα της λεκτικής ικανότητας και της αφαιρετικής/ποσοτικής ικανότητας.

– Οι θέσεις εισδοχής στη μισθολογική κλίμακα Α9-Α11 αφορούν πέραν των 50 τμημάτων και κυβερνητικών υπηρεσιών. Το βασικό προσόν που απαιτείται για τις συγκεκριμένες θέσεις είναι πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν ή επαγγελματικό προσόν. Η γραπτή εξέταση για τις συγκεκριμένες θέσεις έχει προγραμματιστεί για τις 10 Απριλίου του 2027. Σημειώνεται πως η γραπτή εξέταση για τις συγκεκριμένες θέσεις θα περιλαμβάνει εξέταση ικανοτήτων, αποτελούμενη από τρία θέματα. Τα δύο θέματα, σύμφωνα με την ΕΔΥ, θα είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους, ενώ για το τρίτο θα γίνεται ξεχωριστή εξέταση ανά ομάδα θέσεων. Δηλαδή, θα περιλαμβάνει εξέταση στην αφαιρετική ικανότητα και στην κριτική ικανότητα (που θα εξετάζει την ποσοτική/λεκτική ικανότητα). Παράλληλα, θα περιλαμβάνει εξέταση ικανότητας αξιολόγησης καταστάσεων και εργασιακών σεναρίων, η οποία θα είναι ξεχωριστή για κάθε ομάδα θέσεων, όπως αυτές θα ομαδοποιηθούν με βάση τα προσόντα που απαιτούνται για κάθε θέση.

Να σημειωθεί πως είναι η τελευταία φορά που διεξάγονται οι εξετάσεις με τη συγκεκριμένη μορφή, καθώς οι θέσεις για το 2028 θα πληρωθούν μέσω του νέου συστήματος προσλήψεων. Με το νέο πλαίσιο θα εκσυγχρονιστούν οι διαδικασίες και οι γραπτές εξετάσεις για πρόσβαση στο Δημόσιο.

Μεταξύ άλλων, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις, δηλώνοντας υποχρεωτικά τη σειρά προτίμησής τους για όλες τις θέσεις που διεκδικούν. Οι υποψήφιοι που διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις, σε περίπτωση που διοριστούν στην πρώτη τους επιλογή, με βάση τη σειρά προτίμησης που έχουν δηλώσει για τις θέσεις που διεκδικούν, διαγράφονται από τους υπόλοιπους καταλόγους υποψηφίων για διεκδίκηση άλλης θέσης.

Αν διοριστούν στη δεύτερη επιλογή τους ή σε άλλη κατώτερη σε σειρά προτίμησης επιλογή τους, συνεχίζουν να περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψηφίων για διεκδίκηση θέσης που δηλώθηκε σε ανώτερη σειρά προτίμησης από τη θέση στην οποία διορίστηκαν.