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Στο ακουστικό εξακολουθούν να βρίσκονται οι Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά την έκδοση διεθνών και ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης εναντίον του 44χρονου Bader Farah από το Κουβέιτ και του, επίσης, 44χρονου Ελληνοκύπριου Ευάγγελου (Άγγελου) Ευαγγέλου, οι οποίοι καταζητούνται για την υπόθεση της σχεδιαζόμενης δολοφονίας του Γιώργου Ξιούρουππα στη Λεμεσό, καθώς οι Αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δεν έχουν μέχρι στιγμής ανταποκριθεί επισήμως στο κυπριακό αίτημα.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί στις κυπριακές διωκτικές Αρχές το γεγονός ότι, παρά την παρέλευση πέντε ημερών από τη δημοσιοποίηση της έκδοσης των διεθνών ενταλμάτων σύλληψης, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», κανένας αρμόδιος από πλευράς των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δεν έχει επικοινωνήσει επισήμως με την κυπριακή Αστυνομία για την τύχη των δύο καταζητούμενων.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του «Φ», ο Ελληνοκύπριος καταζητούμενος εξακολουθεί να κρατείται από τις Αρχές των ΗΑΕ, χωρίς, ωστόσο, η κυπριακή πλευρά να έχει λάβει επίσημη ενημέρωση ούτε για τη σύλληψή του, ούτε για τον τρόπο και τον τόπο που κρατείτε αλλά ούτε και για τις διαδικασίες που ενδεχομένως έχουν δρομολογηθεί σε βάρος του.

Όπως είχε αποκαλύψει ο «Φ» στις 15 Νοεμβρίου, ο Ελληνοκύπριος καταζητούμενος φέρεται να είχε συλληφθεί στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ενώ επιχειρούσε να αναχωρήσει με προορισμό την Κύπρο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 44χρονος, μετά τα δημοσιεύματα που τον συνέδεαν με την υπόθεση της σχεδιαζόμενης δολοφονίας του Ξιούρουππα, είχε εκφράσει την πρόθεση να επιστρέψει στην Κύπρο. Εντούτοις, κατά την προσπάθειά του να αναχωρήσει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συνελήφθη από τις τοπικές διωκτικές Αρχές.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κατά τον χρόνο της σύλληψής του δεν είχαν ακόμη εκδοθεί διεθνή και ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης εναντίον των δύο καταζητούμενων. Αρμόδια πηγή είχε επιβεβαιώσει τότε στον «Φ» ότι είχαν περιέλθει σε γνώση των κυπριακών Αρχών πληροφορίες για τη σύλληψή του, χωρίς, ωστόσο, να έχουν τύχει επίσημης ενημέρωσης.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες μας, είχαν αναληφθεί προσπάθειες προκειμένου να επιτραπεί στον 44χρονο να αναχωρήσει από το Ντουμπάι και να επιστρέψει στην Κύπρο. Ωστόσο, η έκβαση των επαφών αυτών φέρεται να μην είχε κάποια κατάληξη.

Δέκα ημέρες μετά την αποκάλυψη της φερόμενης σύλληψής του και ενώ στο μεταξύ έχουν εκδοθεί διεθνή εντάλματα σύλληψης, το καθεστώς υπό το οποίο κρατείται ο Ελληνοκύπριος, καθώς και το ενδεχόμενο παράδοσής του στις κυπριακές Αρχές, παραμένουν επισήμως αδιευκρίνιστα.

Κομβικό ρόλο στο φερόμενο σχέδιο δολοφονίας του Ξιούρουππα αποδίδουν οι ανακριτές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) στα δύο καταζητούμενα πρόσωπα. Ειδικότερα, ο πρώτος καταζητούμενος από το Κουβέιτ, φέρεται, βάσει του μαρτυρικού υλικού που έχει εξασφαλίσει η Αστυνομία, να διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στη στρατολόγηση του 36χρονου Βούλγαρου.

Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο Ελληνοκύπριο καταζητούμενο, φέρεται να ήταν το πρόσωπο που ανέθεσε στον 36χρονο την εκτέλεση του σχεδίου δολοφονίας του Ξιούρουππα, υποσχόμενος, μεταξύ άλλων, την οικονομική ενίσχυση της κόρης του και τη διευθέτηση των εγγράφων νόμιμης παραμονής του στην Κύπρο.

Στο μεταξύ, υπενθυμίζεται ότι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας αποφάσισε προχθές την κράτηση και των τριών κατηγορουμένων ως υποδίκων, ηλικίας 48, 32 και 36 ετών, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, στις 13 Ιανουαρίου 2027.