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Στοιχεία για χρηματικές συναλλαγές μέσω κρυπτονομισμάτων, εμβάσματα από καταζητούμενα πρόσωπα και προηγούμενη εμπλοκή κατηγορουμένων σε ποινικές υποθέσεις επικαλέστηκε η Κατηγορούσα Αρχή, επιδιώκοντας την κράτηση ως υποδίκων των τριών προσώπων που παραπέμφθηκαν σε δίκη για την σχεδιαζόμενη δολοφονία του Γιώργου Ξιούρουππα στη Λεμεσό. Στον αντίποδα, η υπεράσπιση του πρώτου κατηγορουμένου αμφισβήτησε ευθέως τη σύνδεσή του με τα χρηματικά ποσά, στρέφοντας παράλληλα τα πυρά της στην αξιοπιστία του 70χρονου τέταρτου υπόπτου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος.

«Εντιμότατη, δεν είναι οποιαδήποτε συνωμοσία, είναι συνωμοσία για φόνο», ανέφερε η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, επισημαίνοντας ότι στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται και δύο πρόσωπα από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με την Κατηγορούσα Αρχή, υπάρχουν στοιχεία για εμβάσματα και ανταλλαγές χρημάτων, ενώ επικαλέστηκε τεκμήριο που αφορά το ποσό 45.000 σε κρυπτονομίσματα, τα οποία, κατά τη θέση της, βρίσκονται σε ηλεκτρονικό πορτοφόλι του πρώτου κατηγορουμένου.

Αναφορικά με τον τρίτο κατηγορούμενο, υποστήριξε ότι υπάρχει μαρτυρία σύμφωνα με την οποία έλαβε χρηματικό ποσό από τα καταζητούμενα πρόσωπα. Για τον δεύτερο κατηγορούμενο ανέφερε ότι στην κατοχή του εντοπίστηκαν €4.000, σε μετρητά, για τα οποία, όπως υποστήριξε, δεν δόθηκαν επαρκείς εξηγήσεις.

Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής αναφέρθηκε και στους φερόμενους ρόλους των κατηγορουμένων, υποστηρίζοντας ότι ο τρίτος θα τοποθετούσε τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, ενώ ο δεύτερος θα αναλάμβανε τη μεταφορά τους. Παράλληλα, επικαλέστηκε ισχυρισμό του παραπονούμενου ότι ο πρώτος κατηγορούμενος τού είχε αναφέρει πως θα τοποθετούσε εκρηκτικούς μηχανισμούς σε δύο Ρώσους επιχειρηματίες.

«Ροπή προς το έγκλημα» – Ένσταση για ανασταλείσα υπόθεση

Προς υποστήριξη του κινδύνου επαναδιάπραξης αδικημάτων, η Κατηγορούσα Αρχή κατέθεσε έγγραφο που αφορά υπόθεση συμπλοκής στην οποία εμπλέκεται ο πρώτος κατηγορούμενος.

Υποστήριξε ότι από το ιστορικό και τη συμπεριφορά του προκύπτει ροπή προς την εγκληματικότητα, αναφέροντας πως «δεικνύεται η τάση του και η ροπή του για τη διάπραξη αυτών των σοβαρών αδικημάτων για τα οποία κατηγορείται».

Ακολούθως, κατά την αναφορά σε έγγραφο που αφορούσε τον δεύτερο κατηγορούμενο, ο δικηγόρος Μαρίνος Κούλας υπέβαλε ένσταση, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη ποινική υπόθεση είχε ανασταλεί από τον Γενικό Εισαγγελέα.

«Εντιμότατη, αυτό είναι αδιανόητο, να κατατεθεί υπόθεση που δεν προωθείται από την ίδια τη Νομική Υπηρεσία», ανέφερε, διερωτώμενος γιατί έπρεπε να τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου.

«Υπάρχουν μάρτυρες που φωτογραφίζουν τους κατηγορουμένους»

Σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο επηρεασμού μαρτύρων, η Κατηγορούσα Αρχή επικαλέστηκε σχετική νομολογία, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν μάρτυρες κατηγορίας οι οποίοι, μέσα από τις καταθέσεις τους, «φωτογραφίζουν τους κατηγορουμένους».

Κατά τη θέση της, εάν οι τρεις αφεθούν ελεύθεροι, υπάρχει πιθανότητα να επηρεάσουν τη μαρτυρία που τα συγκεκριμένα πρόσωπα προτίθενται να δώσουν ενώπιον του Δικαστηρίου.

Ακάμας: «Η Κατηγορούσα Αρχή τελεί υπό σύγχυση»

Αμφισβητώντας τη μαρτυρική βάση του αιτήματος για να τεθούν υπόδικοι, ο συνήγορος υπεράσπισης του πρώτου κατηγορουμένου, Βίκτωρας Ακάμας, επικεντρώθηκε αρχικά στον ισχυρισμό της Κατηγορούσας Αρχής περί χρηματικών καταβολών προς τον εντολέα του.

«Εντιμότατη, θα ξεκινήσω με τον ισχυρισμό της Κατηγορούσας Αρχής ότι ο κατηγορούμενος 1 έλαβε χρήματα για αυτή την υπόθεση», ανέφερε, παραπέμποντας σε συγκεκριμένα έγγραφα.

«Προφανώς η Κατηγορούσα Αρχή τελεί υπό σύγχυση σε σχέση με τον πρώτο κατηγορούμενο και τον πρώτο καταζητούμενο. Ουδεμία αναφορά υπάρχει στα έγγραφα ότι ο πρώτος κατηγορούμενος έλαβε ούτε ένα σεντ», υποστήριξε.

Αναφέρθηκε ακόμη σε έγγραφο που προέκυψε από δικανική εξέταση του κινητού τηλεφώνου του δεύτερου κατηγορουμένου, κατά την οποία εντοπίστηκε φωτογραφία που περιλάμβανε το όνομα του πρώτου κατηγορουμένου και έναν άγνωστο ηλεκτρονικό σύνδεσμο, χωρίς, όπως υποστήριξε, να είναι γνωστό σε τι αφορούσε.

«Τούτα εν τα χρήματα που είπε η Κατηγορούσα Αρχή ότι έπιασε ο πρώτος για τούτο το έγκλημα», σχολίασε χαρακτηριστικά, αμφισβητώντας ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία τεκμηριώνουν χρηματική καταβολή στον εντολέα του.

«Ε, πού είναι ο τέταρτος;» – Στο στόχαστρο ο 70χρονος

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Βίκτωρας Ακάμας στην αξιοπιστία, του 70χρονου τέταρτου υπόπτου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος.

«Ισχυρίστηκε ότι είναι σοβαρή υπόθεση που αφορά οργανωμένο έγκλημα. Ε, πού είναι ο τέταρτος;», διερωτήθηκε, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για το μοναδικό πρόσωπο που είχε προβεί σε προφορική παραδοχή συμμετοχής στην υπόθεση.

Ο συνήγορος αναφέρθηκε στο έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας, στο οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, περιλαμβάνονταν οδηγίες για απαγγελία κατηγοριών εναντίον των τριών πρώτων συλληφθέντων και για απελευθέρωση του τέταρτου, εφόσον έδινε κατάθεση.

Στο πλαίσιο της αμφισβήτησης της υπόθεσης, ο συνήγορος αναφέρθηκε στο παρελθόν του παραπονούμενου όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε καταδικαστεί σε 20 χρόνια φυλάκισης για ανθρωποκτονία.

Για τον 70χρονο επίσης, υποστήριξε ότι έχει καταδικαστεί επανειλημμένα από κυπριακά και ξένα δικαστήρια, μεταξύ άλλων για τρομοκρατία, αρχαιοκαπηλία και πλαστά έγγραφα.

Τα μηνύματα, το τηλεχειριστήριο και η μαρτυρία που δεν λήφθηκε

Ο Βίκτωρας Ακάμας αναφέρθηκε επίσης σε μηνύματα που, σύμφωνα με την υπεράσπιση, αντάλλασσαν ο Ξιούρουππας και ο 70χρονος, καθώς και σε φωτογραφία τηλεχειριστηρίου που ενεργοποιούσε εκρηκτικό μηχανισμό, η οποία συνοδευόταν από τη φράση «τώρα να δεις ποιος εν να αναλάβει».

Έθεσε ακόμη ζήτημα για τη μη λήψη κατάθεσης από τον Ρ., το πρόσωπο που, σύμφωνα με τις αναφορές της υπεράσπισης, είχε φέρει σε επικοινωνία τον Ξιούρουππα με τον πρώτο κατηγορούμενο.

Κατά τον συνήγορο, δεν λήφθηκε κατάθεση από το συγκεκριμένο πρόσωπο, η οποία θα μπορούσε να εξεταστεί σε σχέση με τον ισχυρισμό του παραπονούμενου ότι είχε συνομιλήσει με τον 48χρονο.

Εγγύηση οποιουδήποτε ποσού και καθημερινή παρουσία στην Αστυνομία

Ολοκληρώνοντας την αγόρευσή του, ο Βίκτωρας Ακάμας εισηγήθηκε όπως ο εντολέας του αφεθεί ελεύθερος υπό όρους.

Η διαδικασία ορίστηκε για τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου, με συνέχιση της αγόρευσης του συνηγόρου υπεράσπισης του δεύτερου κατηγορούμενου.

Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν παραπεμφθεί σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, με πρώτη εμφάνιση στις 13 Ιανουαρίου 2027, στις 9:00 το πρωί.

Εκδόθηκαν διεθνή και ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκδόθηκαν διεθνή και ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης εναντίον των δύο καταζητούμενων για την υπόθεση της σχεδιαζόμενης δολοφονίας του Γιώργου Ξιούρουππα στη Λεμεσό, οι οποίοι φέρονται να διαμένουν στο Ντουμπάι.

Παράλληλα, η Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία και τις φωτογραφίες των δύο προσώπων, ζητώντας τη συνδρομή του κοινού για τον εντοπισμό τους.

Πρόκειται για τον Bader Farah, 44 ετών, από το Κουβέιτ, κάτοικο Λεμεσού, και τον Ευάγγελο (Άγγελο) Ευαγγέλου, επίσης 44 ετών, κάτοικο Λεμεσού.

Οι δύο καταζητούνται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με αδικήματα συνωμοσίας για διάπραξη φόνου, συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης κατοχής και μεταφοράς εκρηκτικών υλών, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα υπό διερεύνηση αδικήματα φέρονται να διαπράχθηκαν στη Λεμεσό, στη Λευκωσία και στο εξωτερικό.

Η Αστυνομία καλεί οποιονδήποτε κατέχει πληροφορίες που ενδέχεται να συμβάλουν στον εντοπισμό των δύο καταζητούμενων να επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ – ΥΔΟΡΕ), στον τηλεφωνικό αριθμό 22 607380, με τη Γραμμή Πληροφοριών της ΥΚΑΝ στο 1498, με τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στο 1460.