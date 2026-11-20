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Ένα σημαντικό έργο υποδομής, με δαπάνη 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, προωθείται στην Τάλα χάρη στην προσφορά της Κυβέρνησης και την προσωπική συνδρομή του Προέδρου Χριστοδουλίδη, τόνισε μιλώντας σήμερα κατά την τελετή των εγκαινίων του Μουσείου για τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β’, ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Τάλας, Γιαννάκης Κόνικκος.

Πρόκειται, είπε, για την αντικατάσταση του δικτύου υδατοπρομήθειας στην πολυτελή ανάπτυξη Καμάρες, χαρακτηρίζοντας το ως έμπρακτη στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από πλευράς της Κυβέρνησης.

Είμαστε βέβαιοι, τόνισε ο κ. Κόνικκος, ότι η Κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα είναι αρωγός στην κοινότητα και στα υπόλοιπα σχεδιαζόμενα από την τοπική αρχή έργα για βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.