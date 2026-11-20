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Ο χρόνος μετρά πλέον αντίστροφα για ένα ιστορικό ορόσημο στην πόλη της Πάφου: Την επιστροφή του Νικολαίδειου Γυμνασίου στο κέντρο της πόλης και στο νέο, μόνιμο του «σπίτι», μετά από μια 10ετία. Η εξέλιξη αυτή έχει κλειδώσει πλέον, αφού μετά την σχετική αναφορά της Υπουργού Παιδείας στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής τον περασμένο Σεπτέμβριο, μόλις την περασμένη εβδομάδα ο ίδιος ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έκανε ειδική αναφορά στο θέμα, ευρισκόμενος στο Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους Έμπας και μιλώντας ζωντανά σε podcast των μαθητών της Πάφου.

Η αναφορά αυτή του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος συγκεκριμενοποίησε μάλιστα την προώθηση των διαδικασιών για τον ερχόμενο Δεκέμβριο, καταδεικνύει ότι πλέον όλα παίρνουν τη σειρά τους για να οδηγηθούμε στις κατασκευαστικές εργασίες.

Η Υπουργός Παιδείας είχε εκτιμήσει στη συνεδρία της Επιτροπής της Βουλής, στις 2 Σεπτεμβρίου, ότι το Υπουργείο Παιδείας θα έβγαινε σε προσφορές για την ανέγερση του νέου Νικολαιδείου Γυμνασίου στον χώρο που είχε εξ αρχής προκριθεί, στο κέντρο της πόλης, δίπλα από το Ζ΄Δημοτικό Σχολείο Αγίου Κενδέα, τον μήνα που διάγουμε. Η επικαιροποίηση της εξέλιξης αυτής από τον Νίκο Χριστοδουλίδη για τον επόμενο μήνα, τονίζουν εκπαιδευτικοί παράγοντες της Πάφου, καταδεικνύει ότι οι αρμόδιοι κυβερνητικοί φορείς “τρέχουν” το θέμα και πλέον υπάρχει σαφής εικόνα για το στάδιο που βρισκόμαστε και για τα επόμενα βήματα.

Πρόκειται για σημαντικότατες εξελίξεις για την κοινωνία της Πάφου, επεσήμαναν, αφού είναι καλά γνωστό ότι το νέο Νικολαίδειο αναμένεται με αγωνία από την εκπαιδευτική κοινότητα και τους οργανωμένους γονείς της Πάφου. Με την κατεδάφιση του κτηριακού συγκροτήματος στο οποίο λειτουργούσε προ 10ετίας, το γυμνάσιο όπως είναι γνωστό συστεγάζεται έκτοτε με το Λύκειο Κύκκου Πάφου με ευνόητες τις δυσλειτουργίες και για τα δύο εκπαιδευτήρια.

Οι τοπικοί φορείς εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για τις εξαγγελίες του Προέδρου Χριστοδουλίδη για τις δρομολογούμενες εξελίξες και έκαναν λόγο για ιστορικές αποφάσεις που θα συμβάλουν στην περαιτέρω αναβάθμιση της παιδείας που παρέχεται στην Πάφο και για καλύτερες μέρες για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.