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Το ενδεχόμενο στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν, χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο οι ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Περσικό Κόλπο από πιθανά αντίποινα, φέρεται να ζήτησε να διερευνήσουν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) από το Πεντάγωνο και τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ισραηλινών και αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, ο Τραμπ εμφανίζεται αναποφάσιστος ως προς την ανάληψη στρατιωτικής δράσης, μεταβάλλοντας επανειλημμένα τη στάση του.

Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε, σε πρόσφατες συναντήσεις με κορυφαίους υπουργούς και αξιωματούχους ασφαλείας, ότι «μια επιχείρηση κατά του Ιράν είναι αναπόφευκτη», σύμφωνα με το ισραηλινό Κανάλι 13. Η αναφορά αυτή έρχεται εν μέσω πληροφοριών ότι ο Νετανιάχου πιέζει τον Τραμπ να συναινέσει σε έναν πόλεμο που θα διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Το δίκτυο επικαλέστηκε επίσης ανώτερο αξιωματικό των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) —ο οποίος δεν κατονομάστηκε—, σύμφωνα με τον οποίο ο ισραηλινός στρατός και η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) έχουν «μοιραστεί και εγκρίνει σχέδια», προσθέτοντας ότι «το ζήτημα είναι η κατάλληλη στιγμή» και πως οι δύο χώρες αναμένουν την απόφαση του Τραμπ.

«Ο Νετανιάχου έχει πολιτικά κίνητρα»

Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλείται το Κανάλι 12, εξέφρασαν επιφυλάξεις σχετικά με τις πιέσεις του Νετανιάχου για έναν νέο πόλεμο. Ένας αξιωματούχος, που περιγράφεται ως πολύ στενός συνεργάτης του Τραμπ, ανέφερε ότι οι πιέσεις αυτές φαίνεται να έχουν πολιτικά κίνητρα, καθώς ο Νετανιάχου προσπαθεί να παραμείνει στην εξουσία παρά το γεγονός ότι έχασε την πλειοψηφία στην Κνεσέτ (το ισραηλινό κοινοβούλιο) στις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.

Σε ξεχωριστό ρεπορτάζ του Axios την Πέμπτη, αναφέρεται ότι ο Τραμπ —ο οποίος την περασμένη εβδομάδα χαρακτήρισε «μάλλον απίθανες» νέες επιθέσεις κατά του Ιράν— ζήτησε από το υπουργείο Άμυνας και τις υπηρεσίες πληροφοριών να αξιολογήσουν πώς θα αντιδρούσε η Τεχεράνη σε σενάρια επίθεσης που έχουν καταρτιστεί από την CENTCOM. Μεταξύ άλλων ερωτημάτων, ο Λευκός Οίκος ρώτησε εάν υπάρχει η επιλογή μιας στρατιωτικής επιχείρησης που δεν θα ενείχε τον κίνδυνο ιρανικών επιθέσεων μεγάλης κλίμακας κατά των ενεργειακών υποδομών στον Κόλπο, μετέδωσε το Axios, επικαλούμενο δύο πηγές που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες.

«Δεν βιάζομαι να λάβω κάποια απόφαση» όσον αφορά το Ιράν, ξεκαθάρισε ο Τραμπ στο Axios και στο Κανάλι 12 την Πέμπτη. «Θα δούμε τι θα συμβεί μετά την αρχή του έτους». Ο Αμερικανός πρόεδρος προέβη σε παρόμοιες δηλώσεις σε συνέντευξή του την Τετάρτη στο δίκτυο Fox News, όπου ανέφερε επίσης ότι υπάρχει «ένδειξη» πως το Ιράν επιδιώκει την απόκτηση βιολογικών όπλων. Το Axios σημείωσε, πάντως, ότι μία ημέρα πριν από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Τραμπ είχε επίσης δηλώσει αναποφάσιστος σχετικά με το τι έπρεπε να κάνει.

Ανακάλεσε επανειλημμένα προγραμματισμένα πλήγματα;

Το Κανάλι 12 αποκάλυψε την Πέμπτη ότι, τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ ανακάλεσε επανειλημμένα προγραμματισμένα πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ το Ισραήλ είχε προετοιμαστεί για επικείμενη αμερικανική στρατιωτική δράση.

«Τις τελευταίες εβδομάδες, το Ισραήλ προετοιμάστηκε αρκετές φορές για μια σχεδιαζόμενη αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν», ανέφερε το ρεπορτάζ, σημειώνοντας ότι κάθε φορά τα ισραηλινά στρατιωτικά συστήματα τίθεντο σε ετοιμότητα, «αλλά ο Τραμπ… άλλαξε γνώμη».

Ισραηλινός αξιωματούχος εκτίμησε στο Κανάλι 12 ότι οι πιθανότητες στρατιωτικής δράσης αυξάνονται, με το Τελ Αβίβ να περιμένει πλέον το «πράσινο φως» από τον Αμερικανό πρόεδρο.

skai.gr