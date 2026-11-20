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Νέες αεροπορικές επιδρομές στον ανατολικό Λίβανο εξαπέλυσε το Ισραήλ το βράδυ της Πέμπτης (19/11), στοχεύοντας εγκατάσταση την οποία, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ (Hezbollah) για την κατασκευή πυραύλων και την αποθήκευση οπλισμού.

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, ισραηλινά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πέντε επιδρομές στην περιοχή, σηματοδοτώντας τη δεύτερη ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στην κοιλάδα Μπεκάα μέσα στην ίδια εβδομάδα. Οι νέες επιθέσεις πραγματοποιούνται σε μια περίοδο εύθραυστης αποκλιμάκωσης, ενώ εντείνονται οι ανησυχίες για πιθανή αναζωπύρωση της σύγκρουσης, καθώς πλησιάζει η λήξη της εντολής της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στον νότιο Λίβανο.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν μέσω Telegram ότι πραγματοποίησαν αεροπορική επιχείρηση στην κοιλάδα Μπεκάα, στο ανατολικό τμήμα του Λιβάνου, κοντά στην περιοχή Τζάντα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, στόχος ήταν εγκατάσταση που είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ για την παραγωγή πυραύλων και την αποθήκευση όπλων.

Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι εντόπισε πρόσφατη κινητικότητα μελών της οργάνωσης στον συγκεκριμένο χώρο, γεγονός που, κατά την εκτίμησή του, υποδήλωνε προσπάθεια επαναφοράς της εγκατάστασης σε λειτουργία.

«Τρομοκράτες της Χεζμπολάχ μετέβησαν πρόσφατα στην εγκατάσταση», ανέφεραν οι ισραηλινές δυνάμεις, διευκρινίζοντας ότι βομβάρδισαν τις εισόδους της προκειμένου να εμποδίσουν την αποκατάστασή της.

🔴 STRUCK: The entrances to a site used by Hezbollah for missile production & weapons storage in the Janta area of Lebanon’s Beqaa region.



The site was struck by the IDF several times during the war. Recently, Hezbollah terrorists were identified arriving at the site, prompting… November 19, 2026

Η ισραηλινή πλευρά δεν παρουσίασε ανεξάρτητα επαληθεύσιμα στοιχεία για τη δραστηριότητα που, όπως υποστηρίζει, αναπτύχθηκε πρόσφατα στην εγκατάσταση.

Από την πλευρά του, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, ANI, μετέδωσε ότι «εχθρικά αεροσκάφη διεξήγαγαν πέντε αεροπορικές επιδρομές» στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Η νέα επιχείρηση καταγράφεται ενώ ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να πραγματοποιεί επιθέσεις σε λιβανικό έδαφος, με τα περισσότερα πλήγματα να επικεντρώνονται συνήθως στις νότιες περιοχές, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.

Δεύτερη επιδρομή στην Μπεκάα μέσα στην ίδια εβδομάδα

Η επίθεση της Πέμπτης ήταν η δεύτερη που πραγματοποίησαν οι ισραηλινές δυνάμεις μέσα στην εβδομάδα στην ανατολική περιοχή του Λιβάνου.

Είχε προηγηθεί αεροπορικός βομβαρδισμός τη Δευτέρα (16/11), σε ορεινή περιοχή, με το Ισραήλ να υποστηρίζει ότι στόχος ήταν φορτίο όπλων που προοριζόταν για τη Χεζμπολάχ.

Οι δύο επιχειρήσεις εντάσσονται στις προσπάθειες του ισραηλινού στρατού να αποτρέψει, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του, την ανασυγκρότηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της οργάνωσης.

«Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν θα επιτρέψουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ να αποκαταστήσει τις δυνατότητές της και να βλάψει Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η κοιλάδα Μπεκάα έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για τη Χεζμπολάχ, λόγω της γεωγραφικής της θέσης κοντά στα σύνορα με τη Συρία και της ιστορικής χρήσης της ως περιοχής ανάπτυξης στρατιωτικών εγκαταστάσεων και διακίνησης εξοπλισμού.

Η αποδυνάμωση της Χεζμπολάχ και η απώλεια των οδών ανεφοδιασμού

Η Χεζμπολάχ, η οποία διατηρεί στενούς πολιτικούς και στρατιωτικούς δεσμούς με την Τεχεράνη, έχει υποστεί σημαντικές απώλειες από τις δύο πολεμικές αναμετρήσεις με το Ισραήλ από το 2023.

Πρόσθετο πλήγμα για την οργάνωση αποτέλεσε η ανατροπή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία, τον Δεκέμβριο του 2024.

Η πτώση του Σύρου πρώην προέδρου, ο οποίος υπήρξε στενός σύμμαχος του Ιράν και της Χεζμπολάχ, περιόρισε σημαντικά τις δυνατότητες ανεφοδιασμού της οργάνωσης μέσω των διαδρομών που συνέδεαν το Ιράν με τον Λίβανο, περνώντας από το Ιράκ και τη Συρία.

Παρά τις στρατιωτικές απώλειες και τις δυσκολίες ανεφοδιασμού, η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να διατηρεί ένοπλες δυνάμεις και να αρνείται τον αφοπλισμό της.

Υπό την πίεση δυτικών κυβερνήσεων, οι λιβανικές αρχές έχουν ανακοινώσει σχέδιο για τον αφοπλισμό της οργάνωσης, επιδιώκοντας την αποκλειστική άσκηση στρατιωτικής ισχύος από τους κρατικούς θεσμούς.

Ωστόσο, η Χεζμπολάχ απορρίπτει την προοπτική παράδοσης των όπλων της, ενώ βουλευτές που συνδέονται με το κίνημα υποστηρίζουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η ανασυγκρότηση του στρατιωτικού του βραχίονα.

Ο πόλεμος του Μαρτίου και οι περισσότεροι από 4.300 νεκροί

Η τελευταία μεγάλη στρατιωτική αναμέτρηση Ισραήλ και Χεζμπολάχ άρχισε τον Μάρτιο του 2026, όταν η φιλοϊρανική οργάνωση εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Επικριτές της Χεζμπολάχ στον Λίβανο την κατηγόρησαν ότι με την ενέργειά της ενέπλεξε εκ νέου τη χώρα σε έναν ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο.

Ο ισραηλινός στρατός απάντησε με εκτεταμένους αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε λιβανικό έδαφος και χερσαία εισβολή στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με τις αρχές της Βηρυτού, τουλάχιστον 4.300 άνθρωποι σκοτώθηκαν στον Λίβανο κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών.

Από τα τέλη Ιουνίου η ένταση έχει περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχουν σταματήσει οι στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Το Ισραήλ εξακολουθεί να πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές και επιχειρήσεις καταστροφής υποδομών στις περιοχές του νότιου Λιβάνου που παραμένουν υπό τον έλεγχο των δυνάμεών του.

Η συνέχιση των επιθέσεων, παρά την αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών, συντηρεί την ένταση στα σύνορα και την ανησυχία για επιστροφή σε μια γενικευμένη σύγκρουση.

Ανησυχία για την αποχώρηση της UNIFIL στο τέλος του 2026

Ένας ακόμη παράγοντας που ενισχύει την αβεβαιότητα στον νότιο Λίβανο είναι η επικείμενη λήξη της εντολής της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο, γνωστής διεθνώς ως UNIFIL.

Η αποστολή, η οποία βρίσκεται στη χώρα εδώ και δεκαετίες, έχει αναλάβει την παρακολούθηση της κατάστασης ασφαλείας και την υποστήριξη της εφαρμογής των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η εντολή της εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2026, οπότε προβλέπεται να ξεκινήσει η διαδικασία σταδιακής αποχώρησης του προσωπικού της, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του επόμενου έτους.

Η αποχώρηση της διεθνούς δύναμης δημιουργεί ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο θα διασφαλιστεί η σταθερότητα στις περιοχές όπου εξακολουθούν να υπάρχουν ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις και ένοπλη παρουσία της Χεζμπολάχ.

Τα ισραηλινά σενάρια για κατάληψη πόλεων και αποκλεισμό λιμανιών

Στο ήδη τεταμένο περιβάλλον προστίθενται πληροφορίες για τα στρατιωτικά σχέδια που φέρεται να εξετάζει το Ισραήλ σε περίπτωση νέας πολεμικής αναμέτρησης.

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας Μααρίβ, ο ισραηλινός στρατός έχει επεξεργαστεί σενάρια που προβλέπουν την κατάληψη πόλεων στρατηγικής σημασίας στον νότιο Λίβανο.

Παράλληλα, φέρεται να εξετάζεται και το ενδεχόμενο επιβολής αποκλεισμού στα λιμάνια του Λιβάνου, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης επιχείρησης εναντίον της Χεζμπολάχ.

Οι πληροφορίες αυτές αφορούν πιθανά στρατιωτικά σχέδια και όχι αποφάσεις για άμεση υλοποίησή τους.

Ωστόσο, οι νέοι βομβαρδισμοί στην Μπεκάα, η άρνηση της Χεζμπολάχ να αφοπλιστεί και η επικείμενη αποχώρηση της UNIFIL αναδεικνύουν τις δυσκολίες διατήρησης της σταθερότητας στον Λίβανο, παρά τη σχετική αποκλιμάκωση των τελευταίων μηνών.

protothema.gr