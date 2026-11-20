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Μιλώντας χθες ενώπιον του παγκυπρίου συνεδρίου της ΔΕΟΚ, ο πρόεδρος της συντεχνίας Στέλιος Χριστοδούλου τόνισε ότι το πλουσιότερο 10% του πληθυσμού κατέχει περίπου το ένα πέμπτο του συνολικού εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος.

Η ανησυχία για την οικονομική βιωσιμότητα ενός νοικοκυριού, το οποίο κατηγοριοποιείται στα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα εντείνεται, την ώρα που η ακρίβεια και ο πληθωρισμός ανεβαίνουν. Όπως επίσης ανεβαίνει το κόστος των ενοικίων, της ενέργειας και των υπηρεσιών.

Συγχρόνως, φαίνεται να μεγαλώνει το χάσμα μεταξύ του πλουσιότερου κομματιού του πληθυσμού και του φτωχότερου. Κάτι το οποίο μεταφράζεται ως ανισορροπία στην κατανομή του παραγόμενου πλούτου και στα οφέλη που κεφαλαιοποιεί μια μερίδα του πληθυσμού από την ανάπτυξη της οικονομίας σε σχέση με μια άλλη.

Ανισότητα

Ο δείκτης ανισότητας, όπως καταγράφεται από διεθνή μεθοδολογία βρίσκεται στο 30%, ενώ το εισόδημα του πλουσιότερου πληθυσμού της Κύπρου είναι τεσσεράμισι φορές ψηλότερο από το εισόδημα του φτωχότερου πληθυσμού. Δηλαδή το πλουσιότερο 10% του πληθυσμού κατέχει περίπου το ένα πέμπτο του συνολικού εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος. Τα πιο πάνω στοιχεία επικαλέστηκε χθες ο πρόεδρος της ΔΕΟΚ, Στέλιος Χριστοδούλου, για να τονίσει ότι ο ασφαλέστερος δρόμος για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, αλλά και της ενίσχυσης των συντάξεων είναι η αύξηση των μισθών.

Μιλώντας χθες στο 19ο παγκύπριο συνέδριο της ΔΕΟΚ, το οποίο είχε ως κεντρικό σύνθημα «Αξιοπρεπείς μισθοί σήμερα. Επαρκείς συντάξεις αύριο», ο κ. Χριστοδούλου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο θέμα των μισθών και της ακρίβειας σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της οικονομίας.

Βασικές ανάγκες

«Η ισχυρή ανάπτυξη της τελευταίας τετραετίας συνέβαλε στην άνοδο της κερδοφορίας σε σημαντικούς κλάδους της οικονομίας και στη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών. Ωστόσο, το κρίσιμο ερώτημα παραμένει: Ποιοι απολαμβάνουν τα αποτελέσματα αυτής της ανάπτυξης; Πόσο ποσοστό από τον παραγόμενο πλούτο επιστρέφει στους ανθρώπους που τον δημιουργούν; Πόση από την οικονομική πρόοδο μετατρέπεται σε καλύτερους μισθούς, σε ασφαλέστερες θέσεις εργασίας, σε επαρκέστερες συντάξεις, προσιτή στέγη και ουσιαστική κοινωνική προστασία;».

Τα πιο πάνω ήταν τα ερωτήματα που παρέθεσε ο κ. Χριστοδούλου στο πλαίσιο της ομιλίας του, συμπληρώνοντας ότι «δεν μπορούμε να μιλάμε για πραγματική ανάπτυξη, όταν οι εργαζόμενοι δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις βασικές τους οικογενειακές ανάγκες».

Τέσσερις προτάσεις για ακρίβεια

Αναφερόμενος ειδικότερα στο θέμα της ακρίβειας, ο πρόεδρος της ΔΕΟΚ τόνισε ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με αποσπασματικά μέτρα μιας πνοής, αλλά με συγκροτημένη κοινωνική πολιτική και ουσιαστικές παρεμβάσεις στην ενεργειακή πολιτική.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η ΔΕΟΚ πρότεινε την μεταφορά των επιπλέον εσόδων που οφείλονται σε υπερφορολόγηση σε ειδικό ταμείο για την ενίσχυση των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας.

Προτείνει ακόμη:

(1) Τη μεταφορά καθορισμένου ποσού από τις εισφορές του ΦΠΑ στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής για υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

(2) Την ουσιαστική μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων στα καύσιμα.

(3) Την μόνιμη μείωση του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό στο 5% με διεύρυνση των κοινωνικών διατιμήσεων και αυτόματη ένταξη των δικαιούχων.

(4) Την αναπροσαρμογή όλων των κοινωνικών επιδομάτων.

Στεγαστική κρίση

Για το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης, ο κ. Χριστοδούλου επισήμανε μεταξύ άλλων ότι για ένα νέο άνθρωπο με μηνιαίο εισόδημα €1500 που πληρώνει ενοίκιο €700 απομένουν μόλις €800 για τα υπόλοιπα έξοδα. Δηλαδή η στέγαση απορροφά περίπου το 47% του μισθού του.

Τέλος, για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, υπογράμμισε ότι η ΔΕΟΚ διατηρεί σημαντικές επιφυλάξεις για πολλά κρίσιμα ζητήματα του κυβερνητικού νομοσχεδίου. Σημαντικός παράγοντας για την αξιολόγηση της επάρκειας των συντάξεων αποτελεί το ποσοστό αναπλήρωσης του εισοδήματος, το οποίο σήμερα παρέχει κάλυψη μόλις σε ποσοστό 40%, σημείωσε.

Νέο διοικητικό συμβούλιο

Τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης τα οποία εκλέγηκαν στο χθεσινό παγκύπριο συνέδριο της ΔΕΟΚ για την τετραετία 2026-2030 είναι: Στέλιος Χριστοδούλου – Πρόεδρος. Κωνσταντίνος Ελευθερίου – Αναπληρωτής Πρόεδρος. Αντώνης Αντώνη – Γραμματέας Οικονομικών. Αντρέας Αντωνίου – Οργανωτικός Γραμματέας. Ρένος Σάββα – Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού. Γιώργος Ζήσιμος – Μέλος. Άκης Ιωακείμ – Μέλος.