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Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά από φωτιά σε σταθμευμένο όχημα.

Σε σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας, αναφέρεται πως λίγο μετά τα μεσάνυκτα, εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκίνητο σε περιοχή στον Στρόβολο.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν για εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας.

Την πυρκαγιά κατέσβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η σκηνή αποκλείστηκε για διενέργεια εξετάσεων το πρωί σήμερα, από Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία, ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά.