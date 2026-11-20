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Με τη φράση «12 στα 10» χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) την ιστορική τριμερή συνάντησή του στην Κίνα με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ (Xi Jinping) και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν (Vladimir Putin), η οποία αναζωπύρωσε τη συζήτηση περί «νέας Γιάλτας» και αναδιαμόρφωσης της διεθνούς τάξης από τις μεγάλες δυνάμεις.

Κατά την επιστροφή του στην Ουάσιγκτον, ο Τραμπ εξέφρασε αισιοδοξία για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, αναγνωρίζοντας ωστόσο τις σημαντικές δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει μια ενδεχόμενη συμφωνία για τον περιορισμό των πυρηνικών εξοπλισμών.

Την ίδια ώρα, από το Βερολίνο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έστελναν το δικό τους μήνυμα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας και της Ευρώπης, με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να προειδοποιεί ότι «ένα σχήμα Γιάλτας δεν θα φέρει ειρήνη»

Τραμπ: «Σε μια κλίμακα από το μηδέν έως το δέκα, ήταν 12»

Μιλώντας τηλεφωνικά στο NBC News από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, κατά την επιστροφή του στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τη συνάντηση με τους ηγέτες της Ρωσίας και της Κίνας.

«Νομίζω ότι πήγε εξαιρετικά. Σε μια κλίμακα από το μηδέν έως το δέκα, νομίζω ότι ήταν 12», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η κινεζική πλευρά τού επιφύλαξε την καλύτερη δυνατή υποδοχή.

«Μου συμπεριφέρθηκαν όσο καλά θα μπορούσαν να συμπεριφερθούν σε έναν άνθρωπο», ανέφερε για τους οικοδεσπότες του.

Παρά τους πανηγυρικούς τόνους, οι συνομιλίες δεν κατέληξαν σε λεπτομερείς συμφωνίες για τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τις τρεις δυνάμεις.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε ιδιαίτερα δύσκολη την επίτευξη μιας αμοιβαίας συμφωνίας περιορισμού των πυρηνικών όπλων, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι προτίθεται να συνεχίσει τις προσπάθειες.

«Μου αρέσει αυτή η ιδέα, αλλά από την άποψη της καθαρής διαπραγμάτευσης, είναι πολύ δύσκολο για μένα, ως πρόεδρο, να το κάνω», δήλωσε στο Reuters.

Το ζήτημα του πυρηνικού αφοπλισμού αποτέλεσε ένα από τα θέματα της τριμερούς, χωρίς να ανακοινωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή πλαίσιο δεσμεύσεων.

Συμφωνία επί της αρχής για την τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς συγκεκριμένους κανόνες

Ένα ακόμη πεδίο στο οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος εντόπισε περιθώρια συνεργασίας με την Κίνα ήταν η ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε συνέντευξή του στο Fox News ανέφερε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Σι Τζινπίνγκ θεωρούν απαραίτητη την ύπαρξη κανόνων ασφαλείας για την ανάπτυξη και τη χρήση της τεχνολογίας.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνεργαστούν για τη διαμόρφωση λογικών ρυθμιστικών πλαισίων, με στόχο τον περιορισμό πιθανών κινδύνων.

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε από το NBC News τι ακριβώς θα περιλαμβάνουν αυτοί οι κανόνες, παραδέχθηκε ότι οι συνομιλίες δεν προχώρησαν σε συγκεκριμένες διατυπώσεις.

«Δεν μπήκαμε σε ορισμούς», είπε, διευκρινίζοντας ότι η συζήτηση περιορίστηκε στην κοινή αντίληψη πως η ύπαρξη ορισμένων δικλίδων ασφαλείας, έστω και σε ελάχιστο επίπεδο, θα ήταν θετική εξέλιξη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι δεν συζήτησε εκτενώς με τον Σι ούτε για την αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας Nvidia, ούτε για την υπόθεση γυναίκας που φέρεται να είναι Κινέζα κατάσκοπος.

Η ιστορική τριμερής και τα τέσσερα σημεία της κοινής ανακοίνωσης

Η συνάντηση στη Σεντζέν αποτέλεσε την πρώτη τριμερή σύνοδο κορυφής των ηγετών των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Κίνας.

Παρά τον ιστορικό χαρακτήρα της, οι περίπου 90 λεπτών συνομιλίες δεν συνοδεύτηκαν από αποφάσεις αντίστοιχες με τη γεωπολιτική βαρύτητα των συμμετεχόντων.

Η σύντομη κοινή ανακοίνωση επικεντρώθηκε σε τέσσερις βασικές κατευθύνσεις:

– Την ενίσχυση του ενεργειακού εφοδιασμού.

– Τη μεταρρύθμιση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

– Τον περιορισμό των εξουσιών του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

– Τη διερεύνηση προοπτικών για τον πυρηνικό αφοπλισμό και τη μη διάδοση πυρηνικών όπλων.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε ότι η σύνοδος άνοιξε «μια νέα σελίδα στην ιστορία της διπλωματίας», αν και η απουσία συγκεκριμένων συμφωνιών αφήνει ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο η συνάντηση θα αποτελέσει την αφετηρία ενός μόνιμου μηχανισμού διαλόγου.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι, ακόμη και χωρίς ουσιαστικές συμφωνίες, καθένας από τους τρεις ηγέτες αποκόμισε πολιτικά οφέλη.

Για τον Τραμπ, η συνάντηση προσέφερε την ευκαιρία να αναδείξει την προσωπική του σχέση με δύο ηγέτες που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις παγκόσμιες εξελίξεις. Η θερμή υποδοχή του Πούτιν, παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία και το ουκρανικό πλήγμα στη γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία, αποτέλεσε χαρακτηριστικό στοιχείο της συνόδου.

Ο Ρώσος πρόεδρος, μολονότι βρέθηκε κατά στιγμές σε δεύτερο πλάνο στις αρχικές φωτογραφίσεις λόγω πρωτοκόλλου, απέκτησε τη δυνατότητα να προβάλει στο εσωτερικό της χώρας του την εικόνα μιας Μόσχας που εξακολουθεί να συνομιλεί απευθείας με την Ουάσιγκτον και το Πεκίνο.

Από τη δική του πλευρά, ο Σι Τζινπίνγκ αξιοποίησε τη διοργάνωση για να παρουσιάσει την Κίνα ως έναν από τους κεντρικούς διαμορφωτές της διεθνούς τάξης, σε ένα περιβάλλον όπου οι ΗΠΑ δεν αποτελούν πλέον τον μοναδικό ισχυρό πόλο.

Η συμβολική εικόνα της συνύπαρξης της αμερικανικής καταναλωτικής οικονομίας, της κινεζικής βιομηχανικής ισχύος και των ρωσικών ενεργειακών πόρων υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά μηνύματα της συνάντησης.

Η κριτική για την προσέγγιση Τραμπ και Πούτιν ήταν πάντως έντονη. Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Τζέρεμι Χαντ σχολίασε ότι η σύνοδος ανέδειξε, κατά την εκτίμησή του, πως ο Τραμπ δεν λειτουργεί πλέον ως ηγέτης του ελεύθερου κόσμου.

Ο Πούτιν, αντιθέτως, υποστήριξε ότι οι ευρωπαϊκές προσπάθειες απομόνωσης της Ρωσίας έχουν αποτύχει και ότι το κέντρο βάρους της παγκόσμιας οικονομίας έχει μετατοπιστεί προς την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Περιέγραψε μάλιστα τη σχέση του με τον Τραμπ ως μια σχέση που, παρά τις δυσκολίες, στηρίζεται σε «παρόμοιες πολιτισμικές αξίες».

Το μήνυμα Τραμπ προς Πούτιν και Σι για την Ουκρανία

Σύμφωνα με όσα μετέφεραν οι Αμερικανοί εκπρόσωποι που συμμετείχαν στη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Βερολίνο, η ειρήνη στην Ουκρανία αποτέλεσε κεντρικό θέμα των συνομιλιών της Σεντζέν.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, ανέφερε ότι ο Τραμπ απηύθυνε ένα ιδιαίτερα ισχυρό μήνυμα τόσο στον Σι όσο και στον Πούτιν σχετικά με την ανάγκη τερματισμού του πολέμου.

«Έστειλε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα και στους δύο για την επιθυμία επίτευξης ειρήνης και θέλει να συνεργαστεί πολύ ενεργά μαζί τους για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο», δήλωσε ο Κούσνερ.

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συζητήσεων, σημείωσε όμως ότι ο Τραμπ αποχώρησε από την τριμερή με την πεποίθηση ότι η ειρήνη είναι εφικτή.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, επιβεβαίωσε ότι η Ουκρανία και η προοπτική ειρηνικού τερματισμού της σύγκρουσης βρέθηκαν στον πυρήνα των αμερικανικών παρεμβάσεων.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ ανέφερε επίσης ότι, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με τους ηγέτες που βρίσκονταν στο Βερολίνο, ο Τραμπ μίλησε με ιδιαίτερη ένταση και συναίσθημα για τις ανθρώπινες απώλειες και στις δύο πλευρές του πολέμου.

Η «αντι-σύνοδος» του Μερτς στο Βερολίνο

Για «αντι-σύνοδο» του Φρίντριχ Μερτς και για «μονομαχία εξ αποστάσεως» με την τριμερή συνάντηση στη Σεντζέν κάνουν λόγο Γερμανοί αναλυτές σχολιάζοντας τη σύνοδο κορυφής της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο. Βασικό διακύβευμα ήταν οι Πρόθυμοι να επαναβεβαιώσουν την …προθυμία τους να συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία και να αποδείξουν ότι χωρίς αυτούς δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη.

Παρά το κρύο και τη συνεχή βροχόπτωση στο Βερολίνο, ο καγκελάριος Μερτς εμφανίστηκε χθες το μεσημέρι ιδιαίτερα ευδιάθετος στην είσοδο της καγκελαρίας προκειμένου να υποδεχτεί περισσότερους από 40 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. «Καγκελάριο των Εξωτερικών» τον αποκαλούν άλλωστε οι επικριτές του.

Η συνάντηση, την οποία διοργάνωσε από κοινού με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, δεν είναι βέβαιο ότι κατάφερε να κλέψει τον προβολέα από τη συνάντηση τριών πυρηνικών δυνάμεων στην Κίνα, πέτυχε ωστόσο όπως φαίνεται να επιβάλει την πεποίθηση ότι η Ευρώπη πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεται στο τραπέζι των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων – όποτε και αν γίνουν.

«Ένα σχήμα Γιάλτας δεν θα φέρει ειρήνη», δήλωσε ο κ. Μερτς μετά τη σύνοδο, αναφερόμενος στη συνάντηση των ηγετών της Κίνας, των ΗΠΑ και της Ρωσίας στη Σεντζέν.

«Επρόκειτο απλώς για ένα ραντεβού για φωτογραφία, μια εκδήλωση αποκλειστικά για εικονολήπτες και φωτογράφους», είπε δηκτικά. Αντιθέτως, η δική του σύνοδος επιβεβαίωσε την αξίωσή της να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία, αλλά και την προσήλωση της Ευρώπης – και όχι μόνο – να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία «για όσο χρειαστεί», αφενός επειδή το τελικό διακύβευμα είναι η ασφάλεια όλων και αφετέρου προκειμένου το Κίεβο να βρεθεί σε ισχυρή θέση σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις.

«Θέλουμε μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη για την Ουκρανία και ασφάλεια για την Ευρώπη και τον κόσμο», δήλωσε ο κ. Μερτς, για να τονίσει εμφατικά ότι «ειρήνη χωρίς την Ευρώπη δεν υπάρχει» και να καλέσει τη Ρωσία να καταθέσει τα όπλα. «Πρόεδρε Πούτιν, τερματίστε τον πόλεμο στην Ουκρανία!», είπε χαρακτηριστικά ο Φρίντριχ Μερτς, παραφράζοντας τη φράση του Ρόναλντ Ρέιγκαν στο Βερολίνο προς τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ: «Κύριε Πρόεδρε, γκρεμίστε αυτό το Τείχος!» και ενώ κρατούσε ένα κομμάτι του Τείχους του Βερολίνου, από αυτά που δώρισε στους καλεσμένους του.

«Δεν θέλουμε να ζήσουμε ξανά μια διχασμένη Ευρώπη. Θέλουμε να ζήσουμε ελεύθεροι και ειρηνικά, μαζί με την Ουκρανία» υπογράμμισε και απέρριψε ως μαξιμαλιστικές τις απαιτήσεις του Κρεμλίνου για απόσυρση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ από την ανατολική πλευρά της Συμμαχίας.

Από την ευρωπαϊκή οπτική γωνία, το σημείο εκκίνησης είναι το υπάρχον μέτωπο, όχι η απαίτηση της Ρωσίας για εδαφικές παραχωρήσεις, συνέχισε και ανέφερε τις εγγυήσεις ασφαλείας και την ενσωμάτωση της Ουκρανίας στην ΕΕ ως προϋποθέσεις για την υπό όρους άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας έπειτα από μια εκεχειρία και μια ειρηνευτική συμφωνία. Άλλωστε, όπως είπε, οι ρωσικές δυνάμεις, μόνο τον περασμένο μήνα έχασαν πάνω από 50.000 στρατιώτες στον πόλεμο με την Ουκρανία, όσους έχασαν οι ΗΠΑ όλα τα χρόνια στο Βιετνάμ, ενώ και το ουκρανικό πλήγμα στη Γέφυρα του Κερτς δείχνει πλέον τις αδυναμίες της.

«Πρέπει λοιπόν να καταλάβει η Ρωσία ότι ήρθε η ώρα να καταθέσει τα όπλα της», είπε εμφατικά ο καγκελάριος. Επιπλέον, ο καγκελάριος απέρριψε και το ενδεχόμενο διεξαγωγής συνομιλιών στη Ρωσία, τις οποίες είχε προηγουμένως προτείνει ο Βλαντίμιρ Πούτιν. «Θα πρέπει να είναι προφανές ότι αναζητούμε τοποθεσίες σε ουδέτερο έδαφος», ξεκαθάρισε.

Μακρόν: «Περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη για την Ουκρανία»

Ο Εμανουέλ Μακρόν από την πλευρά του ζήτησε από τους συμμάχους ακόμη περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη για την Ουκρανία, ειδικά σε νέα αντιπυραυλικά συστήματα και συστήματα αναχαίτισης. «Οι σύμμαχοι πρέπει να κάνουν το παν για να ενισχύσουν την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας. Όλοι όσοι έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν πόρους για την άμυνα και την προστασία των Ουκρανών πολιτών, πρέπει να το κάνουν τώρα», τόνισε και ζήτησε την αναθέρμανση των συνομιλιών για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, «δεδομένων των μαξιμαλιστικών απαιτήσεων της Μόσχας».

Μπέρναμ: «Σημαντικό βήμα προς τα εμπρός»

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ περιέγραψε με τη σειρά του τη σημερινή σύνοδο στο Βερολίνο ως «σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, το οποίο προωθεί την προοπτική ουσιαστικών διαπραγματεύσεων». Η Ευρώπη, υπογράμμισε, «έχει μια σαφή, συνεπή και ενιαία διαπραγματευτική θέση και οι συνομιλίες ήταν ισχυρότερες, πιο ενωμένες και πιο αποφασιστικές από ποτέ». Ο κ. Μπέρναμ ανακοίνωσε επίσης ότι η βοήθεια προς την Ουκρανία θα αυξηθεί περαιτέρω και έκανε λόγο για «μήνυμα που θα ακουστεί σε όλον τον κόσμο».

Ευγνώμων ο Ζελένσκι

Ευγνώμων για την αδιάλειπτη στήριξη από τους συμμάχους του εξέφρασε από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έκανε μάλιστα ειδική μνεία για την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καλύψει με δανεισμό τα 45 από τα 70 δισεκατομμύρια που χρειάζεται η Ουκρανία το 2027. Επανέλαβε το πάγιο αίτημα για ένταξη της χώρας του στην ΕΕ, ενώ ανέδειξε ως κορυφαία προτεραιότητα την ενίσχυση της αεράμυνας της Ουκρανίας, καθώς, όπως είπε, «οι Ουκρανοί σκοτώνονται» από τις επιθέσεις της Ρωσίας σε πολιτικούς στόχους και αμάχους. Επιπλέον, τόνισε και εκείνος την ανάγκη συμμετοχής της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη και ζήτησε από την Ουάσιγκτον να ασκήσει την επιρροή της στη Μόσχα.

Τραμπ: «Οι Ευρωπαίοι να σταματήσουν τη βοήθεια στην Ουκρανία»

Στη συνάντηση συμμετείχαν ακόμη οι ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Ο τελευταίος προσπάθησε μάλιστα να διαλύσει την όποια καχυποψία για τις προθέσεις της Ουάσιγκτον, διαβεβαιώνοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «δεν θέλει να επιβάλει οτιδήποτε μονομερώς» και ότι επιθυμεί την από κοινού προσπάθεια με την Ουκρανία και την Ευρώπη. Ο κ. Κούσνερ επαίνεσε μάλιστα την ενότητα και την αποφασιστικότητα των Ευρωπαίων και ανέφερε ότι θα μεταφέρει τις εντυπώσεις του στον πρόεδρο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος τηλεφώνησε στο Βερολίνο κατά τη διάρκεια της πτήσης του από την Κίνα προς τις ΗΠΑ, φέρεται, σύμφωνα με παρόντες στη συνομιλία τους οποίους επικαλείται το Politico, να εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με την παροχή περαιτέρω οικονομικής βοήθειας από τους Ευρωπαίους προς την Ουκρανία. Ε

Είχε μάλιστα, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ένα έντονο ξέσπασμα, επικρίνοντας το σχέδιο της ΕΕ και άλλων υποστηρικτών της Ουκρανίας να στηρίξουν με 70 δισεκατομμύρια ευρώ το Κίεβο, υπογραμμίζοντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θέλει ειρήνη και ως εκ τούτου η προσοχή πρέπει να επικεντρωθεί στις ειρηνευτικές προσπάθειες και όχι στην παροχή περαιτέρω οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία.

Βάντεφουλ: «Η ευκαιρία για ειρήνη δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη από ό,τι είναι τώρα»

Αναφερόμενος στις δύο σημερινές συνόδους, ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ εμφανίστηκε πάντως αισιόδοξος για την προοπτική ειρήνης στην Ουκρανία.

«Αυτές τις μέρες, αυτές οι ώρες και στις δύο πλευρές του κόσμου έδειξαν ότι έχουμε καλές πιθανότητες να σημειώσουμε πρόοδο. Τώρα μένει να δούμε αν ο ηγέτης του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος για ειρήνη. Αλλά πιστεύω ότι η ευκαιρία δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη από ό,τι είναι τώρα», δήλωσε σε συνέντευξή του στο ARD και εκτίμησε ότι μια τέτοια συνάντηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ήδη πριν από τα Χριστούγεννα.

Η παρουσία σχεδόν 40 κρατών δεν περνά απαρατήρητη

Από την πλευρά των σχολιαστών, η σύνοδος του Βερολίνου με την παρουσία σχεδόν 40 κρατών δεν περνά απαρατήρητη. «Το γεγονός ότι ο Μερτς κατάφερε να συγκεντρώσει έναν τόσο μεγάλο συνασπισμό υποστηρικτών της Ουκρανίας έχει μεγάλη συμβολική σημασία. Χάρη στις νέες δεσμεύσεις βοήθειας από τους Ευρωπαίους αυτή την εβδομάδα, η συνάντηση έχει και πρακτική αξία για την Ουκρανία», δήλωσε ο Στέφαν Μάιστερ, ειδικός για την Ανατολική Ευρώπη στο Γερμανικό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων (DGAP), εμφανίστηκε ωστόσο επιφυλακτικός σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ειρηνευτικών προσπαθειών των ΗΠΑ. «Δεν πρόκειται για γνήσιες διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός.

Αντιθέτως, οι συζητήσεις αφορούν μόνο παλιές ρωσικές θέσεις που έχουν πλέον υιοθετήσει οι Γουίτκοφ και Κούσνερ και τις οποίες απορρίπτουν οι Ευρωπαίοι. Αυτό δεν θα οδηγήσει πουθενά», υποστήριξε ο κ. Μάιστερ, μιλώντας στη Handelsblatt και πρόσθεσε ότι «οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι μια εκστρατεία παραπληροφόρησης από τους Ρώσους και ο Πούτιν την χρησιμοποιεί για να κερδίσει χρόνο και να συνεχίσει τον πόλεμό του».

protothema.gr, skai.gr